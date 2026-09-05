CLB Công an TP.HCM thắng Hà Nội 3-1: Tiến Linh khai hỏa

Cập nhật tỷ số Công an TP.HCM vs Hà Nội FC mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Công an TP.HCM vs Hà Nội FC thuộc vòng 1 V.League hôm nay.

Câu lạc bộ Công an TP.HCM đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra tối 5/9. Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Jason Cummings là 3 cầu thủ hgi bàn của đội chủ nhà.

Công an TP.HCM nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sức ép về phía Hà Nội. Phút 16, Tiến Linh đưa bóng vào lưới đội khách sau pha đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Công an TP.HCM bị phạt việt vị.

Không phải chờ lâu, Tiến Linh tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 26. Từ quả tạt chính xác của Tran Lenn Minh Quang, tiền đạo Công an TP.HCM đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn để ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi bị dẫn bàn, Hà Nội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt để gỡ hòa trong hiệp một. Đầu hiệp 2, CLB Công an TP.HCM nâng tỷ số lên 2-0 nhờ pha dứt điểm của Quốc Cường.

Đến phút 65, Hùng Dũng tạt bóng chính xác để tân binh Andrew Jung đánh đầu cận thành, giúp Hà Nội FC rút ngắn tỷ số xuống 1-2, qua đó thắp lại hy vọng giành điểm. Thời gian sau đó, Hà Nội FC liên tục gây sức ép.

Tuy nhiên, khi đội khách tiếp tục tấn công không hiệu quả, họ lại thủng lưới. Ở phút 82, Cummings dứt điểm chạm hậu vệ Hà Nội đổi hướng khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn bất lực. CLB Công an TP.HCM ấn định chiến thắng lên 3-1, giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.

Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Hà Nội

Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với nhiều kỳ vọng khi phải chinh chiến trên ba mặt trận gồm V.League, Cúp Quốc gia và giải CLB Đông Nam Á. Để phục vụ mục tiêu này, nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia có những điều chỉnh đáng kể về lực lượng, giúp đội hình mang diện mạo mới so với mùa trước.

Dù vậy, màn khởi động của Công an TP.HCM lại không diễn ra như mong đợi. Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia , thầy trò HLV Diles Athanasios Arthur nhận thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội.

CLB Công an TP.HCM đấu Hà Nội. (Ảnh: VPF)

Bốn mùa giải liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch V.League khiến Hà Nội bước vào mùa giải mới với áp lực không nhỏ. HLV Harry Kewell được kỳ vọng giúp đội bóng Thủ đô tìm lại vị thế và cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương.

Khả năng nhập cuộc ở giai đoạn đầu mùa vẫn là điều đáng lưu tâm với Hà Nội. Trong những năm gần đây, đội bóng áo tím không ít lần đánh rơi điểm số ở các vòng đầu tiên, trước khi dần bắt nhịp, ổn định lối chơi và cải thiện thành tích ở chặng tiếp theo.

Xem trực tiếp CA TP.HCM vs Hà Nội trên kênh nào?

Trận Công an TP.HCM đấu với Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Khán giả xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Hà Nội trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Link xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Hà Nội được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá vòng 1 V.League 2026-2027 trận Công an TP.HCM vs Hà Nội (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-tp-ho-chi-minh-ha-noi-6a9944946ff505222e3f2f73

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