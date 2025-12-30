Những gì chúng ta thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Arrival hay Close Encounters of the Third Kind có thể không còn là hư cấu. Mới đây, trong chương trình podcast Weaponized, Jacques Vallée, một trong những cây đại thụ của giới nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO) đã thả một "quả bom tin tức" khiến cộng đồng quốc tế dậy sóng. Ông khẳng định: "Dựa trên những người tôi đã gặp, việc Mỹ giao tiếp với trí tuệ phi nhân loại là sự thật".

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Weaponized do Jeremy Corbell và George Knapp đồng dẫn dắt, Jacques Vallée đã kể lại tường tận chi tiết về những tình hình liên quan đến các dự án mật mà ông nắm được.

Dự án mật trong phòng thí nghiệm

Khác với những đồn đoán về việc bắt giữ đĩa bay rơi (như vụ Roswell), tiết lộ của Vallée mang một sắc thái hoàn toàn khác. Ông cho biết các cuộc giao tiếp này không diễn ra ngẫu nhiên ngoài hiện trường mà được thực hiện một cách chủ động, có kiểm soát bên trong các cơ sở an ninh tối mật chưa từng được công bố danh tính.

Theo đó, dự án này đã khởi động từ khoảng 20 năm trước. Các nhà khoa học và quan chức Mỹ được cho là đã tìm ra cách để tương tác, trao đổi thông tin với các thực thể không thuộc về Trái Đất. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ viết lại toàn bộ lịch sử nhân loại và vị thế của chúng ta trong vũ trụ.

Giải mã lại lịch sử: Từ phép lạ tôn giáo đến dấu vết vật lý

Để củng cố cho luận điểm của mình, Jacques Vallée đã xâu chuỗi các sự kiện lịch sử nổi tiếng và đưa ra những góc nhìn hoàn toàn mới, dựa trên các bằng chứng mà ông cho là có liên quan đến dự án mật hiện đại.

Đáng chú ý nhất là Sự kiện Fátima năm 1917. Trong lịch sử tôn giáo, đây được coi là phép lạ khi Đức Mẹ hiển linh trước 3 đứa trẻ và 80.000 nhân chứng vào ngày 13/10. Tuy nhiên, dưới con mắt của Vallée, sự kiện này mang đậm màu sắc của một hiện tượng tiếp xúc cự ly gần (Close Encounter). Ông lập luận rằng thứ mà hàng vạn người nhìn thấy lơ lửng, che khuất mặt trời thực chất là một vật thể bay hình đĩa khổng lồ phát sáng màu bạc.

Một bằng chứng khác mang tính vật lý hơn là vụ án Trans-en-Provence tại Pháp năm 1981. Một người nông dân đã tận mắt chứng kiến một vật thể hình đĩa hạ cánh và cất cánh, để lại một dấu ấn cháy sém hình tròn đường kính 2 mét trên mặt đất. Các mô tả chi tiết về "lỗ hổng", "lò phản ứng" và "cửa bẫy" dưới đáy vật thể, cùng với các mẫu đất bị biến đổi tại hiện trường mà Vallée trực tiếp khảo sát, được ông khẳng định là có mối liên hệ mật thiết với công nghệ mà các dự án mật của Mỹ đang nghiên cứu.

Sự im lặng đáng ngờ và câu hỏi về vị thế loài người

Mặc dù làn sóng tranh luận đang bùng nổ dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, từ Twitter đến Weibo, với hàng loạt hashtag như "đảo lộn nhận thức", thì những nguồn thông tin chính thống vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối. Không có lời phủ nhận, cũng chẳng có sự xác nhận nào được đưa ra.

Jacques Vallée, dù đưa ra những thông tin gây sốc, vẫn giữ thái độ thận trọng của một nhà khoa học, nhưng trên thực tế, ông không loại trừ khả năng những gì chúng ta thấy có thể là sản phẩm của một công nghệ "mô phỏng" tiên tiến (Simulation Theory), nhưng ông tin rằng hướng nghiên cứu về sự tương tác chủ động này là chìa khóa để giải mã bí ẩn UFO.

Tiết lộ này buộc nhân loại phải đối mặt với một câu hỏi triết học sâu sắc: Nếu chúng ta đã và đang trò chuyện với những "người hàng xóm" từ các vì sao, thì vị thế độc tôn của loài người trên Trái Đất và trong vũ trụ liệu có còn vững chắc? Hay chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé trong một cộng đồng thiên hà rộng lớn hơn mà chúng ta mới chỉ bắt đầu hé nhìn qua khe cửa hẹp của các phòng thí nghiệm bí mật?