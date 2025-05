Nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An bị đề nghị 12-13 năm tù

Chiều nay 28-5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), 12-13 năm tù vì nhận hối lộ 14,2 tỉ đồng.



Bị cáo Nguyễn Lộc An

Cùng vụ án, VKSND cũng đề nghị tuyên phạt Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Trác Việt Đức, cựu giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, 11-12 năm tù và Đỗ Thị Tuyết Nga, cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, 3-4 năm tù.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Nguyễn Lộc An với vai trò là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, biết rõ Công ty Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên vì vụ lợi, An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gợi ý, đề nghị bà Trần Thị Loan Phương và Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa hối lộ và nhiều lần nhận hối lộ của hai người này 14,2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

VKSND đánh giá hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu là lĩnh vực quan trọng về an ninh năng lượng; phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống người dân. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Lộc An nhiều lần nhận hối lộ với số tiền lớn nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng cho rằng bị cáo thành khẩn, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen; gia đình bị cáo đã nộp đủ 14,2 tỉ đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại phiên toà

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh đã thực hiện hành vi đưa cho An 5 tỉ đồng. Mặt khác, do sợ cựu vụ phó gây khó khăn trong việc kinh doanh xăng dầu, bị cáo đã đồng ý chi cho bị cáo An 5 tỉ đồng nên hành vi phạm tội của bị cáo có mức độ.

Sau khi đưa hối lộ, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình nên trước khi Cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ, bị cáo đã có đơn tố cáo trình bày rõ việc nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Lộc An. Bị cáo đồng thời tích cực phối hợp cung cấp tài liệu để Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong quá trình hoạt động, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh đã chỉ đạo Công ty Long Hưng khắc phục hậu quả và doanh nghiệp này đã khắc phục, hoàn thiện, đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu…

Theo Kiểm sát viên, bị cáo Quỳnh bị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã phẫu thuật ghép thận 2 lần, đang điều trị dùng thuốc chống thải ghép, tỉ lệ tổn thương cơ thể 81% và còn bị các bệnh khác nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

"Xét thấy bị cáo không chủ động đưa hối lộ mà do bị cáo Nguyễn Lộc An gợi ý đề nghị đưa hối lộ nên hành vi của bị cáo có mức độ; hậu quả của việc Công ty Long Hưng không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được bị cáo chỉ đạo khắc phục"- VKSND nêu.