Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lĩnh 4 năm tù

Nguyễn Hưởng |

Nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên 4 năm tù.

Sau 9 ngày xét xử, nghị án, chiều 7-4, TAND Hà Nội tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan nhiều cựu cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.

Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 4 năm tù vì hối lộ 4 , 5 tỉ đồng

Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ Hoàng Văn Thắng bị tuyên 4 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh nêu trên, Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, lĩnh 13 năm tù; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 lĩnh 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (đã bỏ trốn ra nước ngoài), bị tuyên 5 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị tuyên 3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt bị cáo Dân lãnh 14 năm tù. Ngoài án tù, bị cáo Dân cũng bị buộc tiếp tục bồi thường cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường 270 tỉ đồng, sau khi đối trừ các khoản tiền đã nộp. Các bị cáo còn lại bị tuyên 3 năm án treo đến 7 năm tù.

Theo bản án, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn, làm suy yếu niềm tin công chúng, xâm phạm tới sự công bằng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước tại các dự án công. Các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, với sai phạm đã xâm phạm tính chuẩn mực uy tín của cơ quan, xâm phạm sự liêu chính của người có chức vụ, làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, khi lượng hình, Toà có xét tới các yếu tố giảm nhẹ như thành tích, đóng góp trong công tác, tuổi cao, bệnh tật, đã tích cực khắc phục hậu quả... 23 bị cáo liên quan việc dọn đường cho doanh nghiệp Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình). Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, bị cáo Dân đã đến gặp Hoàng Văn Thắng - lúc này là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, nhờ tác động để tham gia dự thầu, trúng thầu và đưa cho bị cáo Thắng 200.000 USD (tương đương 4,54 tỉ đồng, sau này còn đưa thêm khoảng 500 triệu đồng).

Biết Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thực hiện gói thầu số 36, bị can Dân liên hệ với Lê Vũ Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4; Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Công ty Hòa Hiệp; Nguyễn Đăng Thuận - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 - để thành lập Liên danh Thủy lợi 04 do Công ty Hoàng Dân đứng đầu.

Kết quả, Liên danh Thủy lợi 04 trúng thầu với giá 1.094,7 tỉ đồng (giảm 0,19% so với giá dự toán gói thầu được duyệt 1.096 tỉ đồng). Hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỉ đồng, bị cáo Dân giữ vai trò cầm đầu.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3-2018, bị cáo Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị - cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - đưa 10 tỉ đồng. Bị cáo Dân đưa hối lộ tổng khoảng hơn 40 tỉ đồng.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

