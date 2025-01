Nhận hoa hồng trước Tết, môi giới “vỡ oà” vì “bánh chưng có thịt”

Thời gian qua, nhiều môi giới gian nan đòi phí hoa hồng từ sàn/chủ đầu tư. Thị trường bất động sản khó khăn, thanh khoản yếu đã khiến việc chi trả hoa hồng của chủ đầu tư cho sàn bị chậm. Từ đó, môi giới mất nhiều năm ròng rã chờ tiền hoa hồng sau khi bán dự án xong. Thậm chí, có những môi giới đã bỏ nghề vài năm vẫn không thể lấy được tiền hoa hồng.

Sau thời điểm khó khăn, nửa cuối năm 2024, thị trường bất động sản có tín hiệu sức cầu trở lại. Một số dự án bất động sản tăng tốc ra hàng, môi giới còn trụ lại trên thị trường trở lại đường đua cùng dự án. Đáng nói, ở giai đoạn này, chế độ cho sàn/môi giới được các chủ đầu tư chú trọng. Một số chủ đầu tư “treo” thưởng nóng, chi trả hoa hồng ngay sau mỗi đợt mở bán, đã kích thích tinh thần của môi giới.

Chia sẻ mới đây, một chủ đầu tư tại thị trường phía Nam cho biết, ngay sau lễ mở bán 03 ngày, doanh nghiệp đã chi thưởng nóng cho các sàn đạt doanh số tốt. Trong đó, trung bình mỗi môi giới sẽ được nhận thưởng nóng khoảng 15 triệu đồng/giao dịch. Ngoài ra, chủ đầu tư có các chính sách khá tốt cho anh em môi giới tham gia bán dự án. Điều này đã tạo tâm thế tốt cho sàn sau khoảng thời gian thị trường gặp khó khăn.

Hay, chia sẻ trên cộng đồng môi giới mới đây, được biết một chủ đầu tư tại phía Nam đã chi hơn 100 tỉ đồng “trả nợ” cho sàn môi giới thời điểm cận Tết. Điều này khiến cộng đồng bất động sản bất ngờ vì nhiều sàn đã chờ đợi quá lâu để lĩnh hoa hồng. Đây cũng được xem là tín hiệu tích cực từ phía chủ đầu tư trong việc giải quyết chi phí cho môi giới, cũng như thanh khoản dự án đã phục hồi.

Tương tự, một sàn giao dịch bán dự án tại quận 2 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) đã thông báo chi trả tiền hoa hồng cho môi giới ngay sau 1 tuần mở bán thành công dự án. Thông báo này tạo sự hứng khởi cho các môi giới ngay trước thềm Tết nguyên đán. Nhiều môi giới vui mừng vì Tết năm nay “bánh chưng có thịt”.

Bên cạnh việc các sàn môi giới vẫn bị chủ đầu tư nợ phí nhiều năm trước thì những thay đổi tích cực của chủ đầu tư gần đây đã tạo sự an tâm cho sàn. Có thể thấy, thời điểm cuối năm 2024 đến nay, doanh nghiệp môi giới trở lại đường đua và trên đà tăng tốc với nhiều chuyển động đáng quan tâm.

Cụ thể, sàn môi giới mở rộng địa bàn hoạt động; đa dạng hóa loại hình sản phẩm và phân khúc sản phẩm; ưu tiên lựa chọn sản phẩm “an toàn”. Trong đó an toàn về pháp lý, an toàn về tiến độ xây dựng bàn giao cho khách hàng, và an toàn về tiến độ trả phí dịch vụ môi giới được chú trọng

Cùng với đó, các doanh nghiệp môi giới đã tập trung vào việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với hàng loạt các chương trình đào tạo chuyên sâu và đa dạng từ kiến thức pháp lý, thị trường, kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo… được triển khai nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ môi giới, kinh doanh trong việc phân phối các sản phẩm bất động sản tại dự án mới ra hàng.

Một số doanh nghiệp lớn có nhiều chính sách tài trợ, ưu đãi cho nhân viên kinh doanh học và thi lấy Chứng chỉ môi giới; Hoạt động tuyển dụng cũng đã được siết chặt hơn, chú trọng vào chất lượng thay vì tuyển dụng ồ ạt...

Luật Kinh doanh Bất động sản mới có hiệu lực siết chặt điều kiện hành nghề ít nhiều gây ra sự thiếu hụt cục bộ về nhân sự kinh doanh Bất động sản ở các cấp. Sự thay đổi bộ khung nhân sự tại các doanh nghiệp có thể tạo ra những thế trận mới, cuộc chơi mới. Cơ hội và ưu thế vẫn dành cho các đơn vị có nguồn lực, uy tín, sự chuẩn bị tốt và chiến lược phù hợp.

Theo kết quả khảo sát của Dat Xanh Services – FERI, khi nhận định về mức độ cải thiện của thị trường bất động sản trong năm 2024 khá khả quan. Có đến 89,4% cá nhân môi giới đánh giá phản hồi thị trường đã có sự cải thiện, trong đó cải thiện nhẹ là 37,8%, cải thiện vừa là 19,7%, và cải thiện tốt là 31,9%, và chỉ có 10,6% cá nhân môi giới đánh giá rằng thị trường chưa có sự cải thiện.

Dự báo về thời điểm thị trường bất động sản phục hồi, góc nhìn của cá nhân môi giới cũng khá tích cực, có đến 63% cá nhân môi giới kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi trong năm 2025 (trong đó, 29% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý 1 và quý 2/2025, và 34% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý 3 và quý 4/2025); 23% cá nhân môi giới đánh giá đến năm 2026 thị trường bất động sản phục hồi, và 14% cá nhân môi giới cho rằng thị trường bất động sản đã phục hồi từ quý 3 và quý 4/2024.