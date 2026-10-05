7 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh nhiều lần nhận hối lộ để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Ngày 5/10, Đảng ủy phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng thông tin về việc thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường.

Trước đó, 7 cán bộ này bị khởi tố.

Theo Đảng ủy phường Hòa Khánh, vào ngày 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan và tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy liên quan đến các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn, Lê Văn Minh.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, hồi tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cùng với đó, 5 người bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực L.C. và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Các vụ án cho thấy một số thủ tục liên quan trực tiếp đến dân sinh đã bị lợi dụng để vòi vĩnh, nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Dù số tiền trong từng trường hợp có thể không lớn, nhưng việc vi phạm diễn ra nhiều lần, kéo dài đã gây phiền hà, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời tác động đến kỷ cương đô thị, trật tự an toàn xã hội.