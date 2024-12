Nhãn hàng Selex - Maeil Hàn Quốc nay đã có mặt tại Việt Nam!

Với hành trình 55 năm phát triển bền bỉ, Maeil luôn là biểu tượng của sự uy tín trong ngành chế biến thực phẩm tại Hàn và gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia. Tiếp nối sự thành công của tập đoàn chính là sự thành lập thương hiệu dinh dưỡng Selex chuyên về dòng thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt.

Lịch sử hình thành thương hiệu Selex thuộc tập đoàn Maeil

Thương hiệu Selex được phát triển bởi Maeil – tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất sữa và các sản phẩm dinh dưỡng. Maeil được thành lập vào năm 1969, đến nay đã trở thành thương hiệu sữa hàng đầu tại Hàn Quốc, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế tin dùng. Sự ra đời của thương hiệu Selex đã đánh dấu bước tiến mới của Maeil trong việc chinh phục các thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp sữa toàn cầu.

Được hình thành bởi nhóm Nghiên cứu và Phát triển Sarcopenia, hoạt động dưới sự quản lý của Trung tâm R&D Dinh dưỡng Maeil Health, sứ mệnh của thương hiệu Selex là tạo ra các sản phẩm phòng ngừa nguy cơ mất cơ, duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng. Tên gọi "Selex" xuất phát từ sự kết hợp giữa hai yếu tố "sự lựa chọn" và "nhận thức," tượng trưng cho mong muốn của Maeil trong việc giúp người tiêu dùng có được lựa chọn tối ưu cho sức khỏe và tận hưởng cuộc sống lành mạnh.

Sản phẩm được sản xuất dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học

Selex có đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm chuyên sâu, hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và trường đại học hàng đầu để đưa ra các sản phẩm dinh dưỡng tiên tiến phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng. Mỗi sản phẩm được lên ý tưởng và xây dựng công thức, hương vị dựa trên kết quả khảo sát từ người tiêu dùng và tổ chức các buổi dùng thử sữa để ghi nhận phản hồi và điều chỉnh cho đến khi đạt được thành phẩm thỏa mãn các tiêu chí chất lượng.

Nguồn gốc thành phần cao cấp

Một trong những yếu tố làm nên uy tín của thương hiệu sữa Maeil nói chung và Selex Việt Nam nói riêng là nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Selex cam kết sử dụng sữa nguyên liệu từ các trang trại đạt chuẩn, không có dư lượng kháng sinh hay hóa chất độc hại. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm từ Selex không chỉ an toàn mà còn bổ dưỡng, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe.

Quy trình sản xuất tiên tiến

Thương hiệu áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và tự động hóa, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Các nhà máy của Maeil đều được trang bị công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000. Quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ, từ khâu nhập liệu, xử lý, đến đóng gói, đảm bảo rằng sản phẩm luôn đạt chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Tuân thủ các quy chuẩn sản xuất nghiêm ngặt trên thế giới

Sản phẩm đạt nhiều giải thưởng danh giá về chất lượng

Các sản phẩm của Selex nói riêng và tập đoàn Maeil nói chung không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được công nhận tại các giải thưởng uy tín quốc tế. Năm 2019, Selex đã đạt giải thưởng Nutra Ingredients Function Food Award – giải thưởng tôn vinh các sản phẩm dinh dưỡng mang lại đột phá trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Đây là minh chứng cho sự cam kết của Maeil trong việc cung cấp những sản phẩm sữa có giá trị dinh dưỡng vượt trội và an toàn cho sức khỏe.

Selex kế thừa di sản từ tập đoàn Maeil Dairy có lịch sử 55 năm hình thành và phát triển tại Hàn Quốc

Danh tiếng của tập đoàn Maeil Dairy còn được xây dựng dựa trên việc quan tâm đến việc quản lý và kiểm soát chất lượng thông qua những hệ thống đạt chuẩn khắt khe của Hàn Quốc và quốc tế. Có thể kể đến như chứng nhận HACCP (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm), ISO 22000 (Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng), FSSC 22000 (Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm toàn cầu), GMP, PMO,.... Những chứng nhận này không chỉ là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn Selex cho bản thân và gia đình.

Sự gia nhập của Selex tại thị trường Việt Nam là làn gió mới đem đến cho người tiêu dùng Việt thêm nhiều sự lựa chọn về các sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu chất lượng. Với những người đã sử dụng và đặt sự tin tưởng ở thương hiệu Maeil, đây chắc chắn là một tin vui khi giờ đây, bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp mà không cần thông qua các đơn vị xách tay. Trong thời gian tới, Selex dự kiến sẽ ra mắt nhiều sản phẩm chuyên biệt phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của các gia đình Việt.