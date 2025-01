Nhận giải MV của năm tại Làn Sóng Xanh, Trúc Nhân bất ngờ bị dân tình “thả phẫn nộ”, chuyện gì đây?

Tối qua 15/1, lễ trao giải Làn sóng xanh 2024 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Buổi lễ có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng với những màn trình diễn hoành tráng và đặc biệt là màn xuất hiện của các Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

Các hạng mục đề cử được công bố trong lễ trao giải đã tìm được chủ nhân. Trong đó, Trúc Nhân xuất sắc nhận giải MV (music video) của năm với ca khúc “Không ra gì”. Nhiều người dành lời chúc mừng cho nam ca sĩ bởi sự trở lại vô cùng hoành tráng trong năm 2024 và gặt hái được những thành tích nhất định.

Trúc Nhân nhận giải MV của năm tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2024

Tuy nhiên, ngay khi BTC lễ trao giải đăng tải poster hình ảnh Trúc Nhân thắng MV của năm, một lượng fan bất ngờ vào thả “phẫn nộ” và để lại bình luận gây tranh cãi. Theo đó, nhiều người bày “không phục” trước giải thưởng của hạng mục này. Bởi dân tình bày tỏ, MV “Không ra gì” sở hữu lượng view không phải quá bùng nổ trong năm vừa qua, ngoài ra xét riêng về ca khúc cũng không thực sự quá bùng nổ hay viral trên diện rộng.

Bài đăng trên fanpage bỗng nhận “phẫn nộ”

Được biết, ngoài MV Không ra gì, 4 đề cử còn lại góp mặt trong hạng mục này là: MV Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP, Đi tìm tình yêu - MONO, Hoả ca (Call me by fire) - Anh trai vượt ngàn chông gai và Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương. Không ít netizen cho rằng, MV của Trúc Nhân được ra mắt muộn nhất, các chỉ số về thành tích trên nền tảng số cũng không quá ấn tượng. Do đó, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi MV “Không ra gì” vượt qua nhiều tên tuổi đáng gờm để thắng giải.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều khác cho rằng giải MV của năm ngoài tiêu chí về view, sẽ được chấm thiên nhiều hơn về hình ảnh, ý tưởng, cách đạo diễn MV. Phần đông đều bày tỏ, MV “Không ra gì” của Trúc Nhân xứng đáng thắng giải thưởng này vì sự đầu tư hoành tráng từ hình ảnh đến cách thể hiện.

Loạt bình luận trái chiều từ netizen

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hơi bất ngờ khi MV Không ra gì thắng giải này bởi các chỉ số không quá ấn tượng, cũng không phải một sản phẩm viral đình đám”.

- “Tiêu chí của hạng mục này là gì mọi người? Mình thấy nhiều đề cử khác xuất sắc hơn mà”.

- “Đã gọi là MV của năm thì phải xét tất cả các yếu tố chứ nhỉ. Còn nếu để là MV sáng tạo của năm thì mình đồng ý”.

- “Mình nghĩ MV của năm sẽ thiên về phần hình ảnh, câu chuyện trong video nhiều hơn chỉ là số lượt xem”.

- “Mình thích Trúc Nhân và thích MV Không ra gì. Mình thấy đề cử này xứng đáng chiến thắng hạng mục”.

- “MV này đỉnh không có gì để chê. Đầu tư khủng, chỉn chu, câu chuyện lớp lang hấp dẫn”.

Hiện tại, phía Trúc Nhân chưa có phản ứng gì trước những tranh cãi này từ cộng đồng mạng.

Về MV Không ra gì, có thể nói Trúc Nhân đã mang đến cả vũ trụ điện ảnh cho MV này. Trúc Nhân mang đến 5 phiên bản khác nhau của chính mình, mỗi một hình tượng là một "kẻ không ra gì". Hình ảnh Trúc Nhân hài hước hoá thân thành Lý Tiểu Long hay là một diễn viên hát bội khiến người xem ấn tượng về mặt tạo hình.

MV của Trúc Nhân không chỉ được đầu tư khủng về mặt bối cảnh, tạo hình, mà hiệu ứng cũng rất "quốc tế". Được thực hiện bởi đội ngũ của đạo diễn tỷ views Đinh Hà Uyên Thư, Không Ra Gì có những phân cảnh ứng dụng VFX cực mượt mà, đẹp mắt. Cũng nhờ đó, Trúc Nhân mang được 4 bản thể của mình vào MV mới nhất. "Vũ trụ Trúc Nhân” với tổng cộng 4 nhân vật - 4 hình tượng đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm.