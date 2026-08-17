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Nhận được tin nhắn Zalo có nội dung này, xóa ngay lập tức

Khả Văn
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Thời gian gần đây, tội phạm không gian mạng liên tục thay đổi phương thức hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nổi cộm nhất là chiêu trò giả danh cán bộ nhà nước gọi điện, kết bạn Zalo để hướng dẫn làm thủ tục hành chính, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân và ép nạn nhân gánh những khoản vay trực tuyến.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận người dân, lấy thông tin cá nhân và thực hiện vay tiền trực tuyến.

Trong quá trình chờ giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà Lâm Thị Chung bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ phụ trách tài nguyên của UBND xã. Đối tượng này thông báo hồ sơ của gia đình bà đã hoàn tất và yêu cầu kết bạn qua Zalo để hướng dẫn thêm các bước nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bằng những lời lẽ vô cùng chuyên nghiệp và thuyết phục, kẻ gian đã yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Nguy hiểm hơn, chúng gửi một đường link lạ và yêu cầu bà Chung nhấp vào để đăng nhập, thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

- Ảnh 1.

Đối tượng chặn tin nhắn và xóa tài khoản Zalo đã dùng để lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Chỉ ít phút sau khi truy cập vào đường link và điền thông tin, tài khoản ngân hàng của bà Chung bất ngờ nhận được 20 triệu đồng. Ngay lập tức, đối tượng giả danh cán bộ gọi điện thông báo đã thao tác chuyển nhầm tiền và liên tục hối thúc bà phải chuyển trả lại. Để nạn nhân hoàn toàn sập bẫy, kẻ này còn làm giả hình ảnh tài khoản có nội dung liên quan đến cơ quan quản lý tài nguyên nhằm tạo dựng lòng tin.

Cảm thấy sự việc diễn biến quá nhanh và có nhiều điểm bất thường, bà Chung đã giữ bình tĩnh, không vội vàng chuyển tiền mà trực tiếp liên hệ với lực lượng an ninh và Công an xã để xác minh. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định UBND xã không hề có cán bộ nào mang tên và số điện thoại như đối tượng cung cấp. Thực chất, số tiền 20 triệu đồng kia chính là một khoản vay trực tuyến. Kẻ gian đã lợi dụng hình ảnh căn cước công dân và đường link lạ để đánh cắp thông tin, tự đứng tên bà Chung đi vay tiền, sau đó dựng lên màn kịch "chuyển nhầm" để hợp thức hóa việc chiếm đoạt số tiền này.

- Ảnh 2.

Cán bộ CAX Thanh Ba kịp thời ngăn chặn chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng, nạn nhân đã thoát khỏi cái bẫy nợ nần oan uổng. Công an xã đã hướng dẫn bà Chung tuyệt đối không chuyển hoàn số tiền cho đối tượng lạ, đồng thời nhanh chóng làm việc với phía ngân hàng để xử lý triệt để khoản vay phát sinh. Ngay khi biết hành vi lừa đảo bị bại lộ, kẻ gian đã lập tức chặn mọi tin nhắn và xóa vĩnh viễn tài khoản Zalo.

Từ vụ việc thực tế này, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần giữ thái độ cảnh giác cao độ trước các cuộc gọi xưng danh là cán bộ nhà nước. Mọi người tuyệt đối không cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP và không bao giờ nhấp vào các đường link lạ được gửi qua Zalo hay tin nhắn SMS. Nếu phát hiện tài khoản đột nhiên nhận được tiền đi kèm với yêu cầu chuyển trả, hãy dừng ngay mọi giao dịch và báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý an toàn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

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Tags

Zalo

thủ tục hành chính

Vay trực tuyến

lừa đảo

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