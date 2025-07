Nhận được chuyển khoản 180 triệu đồng, sau vài giờ, người phụ nữ Hải Phòng liên tục có thêm 5K kèm lời dọa: Sau 12h trưa sẽ báo công an?

Theo Công an TP.Hải Phòng, 9h ngày 20/7/2025, Công an xã Trần Phú tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.Y (sinh năm 1996, trú tại thôn Kinh Dương, Trần Phú, TP.Hải Phòng).

Chị cho biết vào 18h07' ngày 19/7 nhận được thông báo tài khoản ngân hàng cộng thêm 180 triệu đồng từ một số tài khoản ngân hàng lạ (STK 05451618188, tên chủ tài khoản là Tran Minh Quy, ngân hàng VP Bank). Người này chuyển khoản cho chị Đ.T.Y với nội dung: “Tran Minh Quy chuyen tien”.

Đến 21h30 cùng ngày, số tài khoản 8874408306 chủ tài khoản Do Tran Hieu của ngân hàng BIDV lại chuyển vào số tài khoản của chị Đ.T.Y số tiền 5.000 VNĐ. Nội dung gửi ghi rõ “Ban oi ban co nhan duoc so tien 180tr mk chuyen nham B cho minh xin lai duoc khong”.

Công an xã Trần Phú thực hiện chuyển trả số tiền 180 triệu đồng cho anh Trần Minh Quý đã chuyển nhầm cho chị Đ.T.Y. Ảnh chụp màn hình

Tiếp đến, vào các khung giờ 21h36 và 22h15, số tài khoản nêu trên tiếp tục chuyển vào số tài khoản của chị Đ.T.Y các số tiền 5.000 VNĐ với nội dung tương tự.

Đến 22 giờ 18 phút, số tài khoản nêu trên tiếp tục chuyển cho chị Y. số tiền 5.000 VNĐ. Lần này, nội dung chuyển khoản được nêu rõ nếu qua 12 giờ trưa ngày hôm sau, chị Đ.T.Y không chuyển trả tiền, người này sẽ trình báo cơ quan Công an.

Tại Công an xã Trần Phú, chị Đ.T.Y cho biết không quen biết 2 chủ tài khoản ngân hàng nói trên và không có liên hệ, giao dịch gì với họ. Xác định chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền cho mình nên chị Đ.T.Y đã chuyển lại số tiền 5.000 VNĐ cho chủ tài khoản mang tên Tran Minh Quy và 5.000 VNĐ cho chủ tài khoản mang tên Do Tran Hieu. Đồng thời chị đề nghị 2 chủ tài khoản này liên hệ với Công an thành phố Hải Phòng, Công an xã Trần Phú để xác minh, làm việc nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Quá trình làm việc, chị Đ.T.Y đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 180 triệu đồng cho Công an xã Trần Phú đề phục vụ xác minh theo quy định. Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.Y, Công an xã Trần Phú đã phối hợp với ngân hàng, xác định chủ tài khoản là Trần Minh Quý trú tại xã Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Công an xã Trần Phú đã khẩn trương liên hệ với Công an xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ để xác minh. Tuy nhiên công an cho biết Trần Minh Quý là người địa phương nhưng đã bỏ khỏi địa phương 4 năm nay, không biết đi đâu làm gì.

Công an xã Trần Phú đã áp dụng biện pháp kỹ thuật, xác minh các mối quan hệ, sau 3 ngày đã liên hệ trực tiếp với anh Quý và yêu cầu về Công an xã Cờ Đỏ để làm thủ tục nhận lại số tiền.

Ngay sau khi anh Quý về địa phương, Công an xã Trần Phú phối hợp với Công an xã Cờ Đỏ xác minh. Anh Trần Minh Quý chính là chủ tài khoản, chủ sở hữu hợp pháp, đã chuyển nhầm tiền 180 triệu đồng cho chị Đ.T.Y, trú tại xã Trần Phú, TP.Hải Phòng.

Công an xã Trần Phú đã hỗ trợ chuyển lại số tiền 180 triệu đồng cho anh Trần Minh Quý đã chuyển nhầm theo quy định của pháp luật. Qua đây anh Qúy đã gửi lời biết ơn Công an xã Trần Phú, chị Đ.T.Y đã tận tình, nhanh chóng liên hệ với anh để chuyển trả lại số tiền trên.

(Theo Công an TP Hải Phòng)