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Nhận được 2.400.000 đồng từ tài khoản "HOANG GIA DO", ông Nguyễn Đức Nhi SN 1959 trình báo công an

Đức Huy
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Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận tiền từ tài khoản không quen biết cần giữ nguyên số tiền, lưu lại thông tin giao dịch và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 03/09/2026, ông Nguyễn Đức Nhi (SN 1959), trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, đến trụ sở Đồn Công an KCN Tân Rai trình báo việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 2.400.000 đồng từ tài khoản mang tên “HOANG GIA DO”. Ông Nhi cho biết không biết người gửi và lý do chuyển tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an KCN Tân Rai đã khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin giao dịch và xác định người chuyển tiền là anh Hoàng Gia Đỏ (SN 1991), hiện trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Qua làm việc, xác định anh Đỏ đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông Nhi. Với sự phối hợp của các bên, số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả cho người chuyển.

Đồn Công an KCN Tân Rai hướng dẫn người dân hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Từ vụ việc trên, Đồn Công an KCN Tân Rai khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận tiền từ tài khoản không quen biết cần giữ nguyên số tiền, lưu lại thông tin giao dịch và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh. Không nên tự ý rút, chuyển tiếp hoặc sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác nếu sau đó có người lạ liên hệ, yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản khác hoặc đề nghị cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ, mã PIN với lý do “hoàn tiền”, “xác minh giao dịch”. Không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Đồn Công an KCN Tân Rai tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trên điện thoại thông minh.

Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch và thận trọng khi xử lý các khoản tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản. Việc chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh sẽ góp phần bảo vệ tài sản và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng.

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