Nhận đơn giao hàng 63k cho 2 bao gạo, nữ shipper bật khóc giữa đường khi chứng kiến những gì mình thật sự phải làm

Trong guồng quay hối hả của các đô thị lớn, shipper giao đồ ăn từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống thường nhật. Mỗi đơn hàng được hoàn thành trong lặng lẽ, phía sau đó là những quãng đường dài, áp lực thời gian và vô số tình huống phát sinh mà không phải ai cũng nhìn thấy. Một câu chuyện từng xảy ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những gì diễn ra phía sau công việc tưởng như "chỉ là giao đồ".

Theo truyền thông địa phương, một nữ shipper tại Quảng Châu đã bật khóc nức nở sau khi nhận và thực hiện một đơn giao hàng đặc biệt. Đơn hàng yêu cầu giao 2 bao gạo, mỗi bao nặng 20kg, lên căn hộ ở tầng 9, với tiền công vỏn vẹn 17 nhân dân tệ (tương đương khoảng 63k).

Ban đầu, cô cho rằng đây sẽ không phải là công việc quá nặng nề. Gạo được chở bằng xe điện, tòa nhà có thang máy, phần việc vất vả nhất theo suy nghĩ của cô chỉ là mang từng bao gạo từ xe lên thang máy, mỗi bao một lượt là xong. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi cô đặt chân tới khu chung cư.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước mắt nữ shipper là một tòa nhà cao ít nhất 9 tầng không thể sử dụng thang máy. Theo lời người dân, thang máy đã hỏng từ trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc cô buộc phải vác tổng cộng 40kg gạo, leo bộ lên tầng 9.

Với người bình thường, leo bộ lên 9 tầng đã là một thử thách thể lực không nhỏ. Trong trường hợp này, thử thách ấy còn nặng nề gấp nhiều lần. Leo cầu thang cao gần tương đương một con dốc dài khoảng 30 mét, lại phải gánh theo khối lượng lớn, sức lực của nữ shipper nhanh chóng cạn kiệt. Khi cố gắng đưa số gạo vào khu vực cầu thang, cô đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh và bật khóc nức nở giữa đường.

Hình ảnh 2 bao gạo mà nữ shipper phải tự vác lên 9 tầng lầu (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn video được ghi lại, nữ shipper vừa khóc vừa nghẹn ngào kể về hoàn cảnh của mình. Cô cho biết, nếu việc làm ăn trước đây không thất bại, có lẽ cô cũng không phải lựa chọn công việc giao đồ ăn để mưu sinh. Dù luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và chấp nhận khó khăn, nhưng đơn hàng lần này thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Hình ảnh người phụ nữ đứng giữa cầu thang, vừa khóc vừa bất lực đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận đồng cảm. Nhiều người cho rằng, không phải vì một đơn hàng nặng mà cô sụp đổ, mà bởi mọi áp lực, mệt mỏi và tủi thân đã tích tụ quá lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc để tràn ra.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng, đã lựa chọn nghề shipper thì phải chấp nhận cả những đơn hàng khó, bởi không có công việc nào là nhẹ nhàng. Có người nhận định, dù đơn này vất vả, nhưng vẫn có nhiều đơn khác dễ dàng hơn, không nên vì một lần khó khăn mà suy sụp.

Một ý kiến khác lại cho rằng, việc mang đồ lên tầng 9 cùng lắm mất khoảng nửa tiếng, đổi lại là 17 nhân dân tệ trong 30 phút, xét về mặt thu nhập không hẳn là quá thấp. Thậm chí, có người so sánh rằng nhiều lao động phổ thông làm việc nặng nhọc suốt một giờ cũng chỉ kiếm được khoảng 20 nhân dân tệ.

(Ảnh chụp màn hình)

Dù quan điểm mỗi người mỗi khác, song không thể phủ nhận rằng công việc shipper giao đồ ăn luôn tiềm ẩn nhiều áp lực vô hình. Ngoài chuyện thời tiết khắc nghiệt, thời gian gấp gáp, họ còn phải đối mặt với những đơn hàng nặng nhọc, rủi ro về sức khỏe và cả sự thiếu cảm thông từ xã hội. Những giọt nước mắt của nữ shipper trong câu chuyện này không chỉ phản ánh nỗi vất vả của riêng cô, mà còn là lát cắt chân thực về cuộc sống mưu sinh của hàng triệu người đang ngày ngày bám đường để kiếm sống.

Đằng sau mỗi đơn hàng được giao đúng giờ, là biết bao mồ hôi, sức lực và cả những khoảnh khắc yếu lòng mà không phải lúc nào cũng có chỗ để giãi bày.