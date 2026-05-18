Nhận định về ‘tầm quan trọng’ của EU

Ông Josep Borrell.

“Việc ra quyết định thiếu cẩn trọng và không thể thống nhất về các vấn đề then chốt đã khiến EU trở nên gần như không còn vai trò quan trọng trên trường quốc tế”, ông Borrell nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTBF của Bỉ hôm 15/5.

Vị quan chức cấp cao, người đã nắm quyền từ năm 2019, đã nhiều lần kêu gọi khối này loại bỏ quyền phủ quyết của các quốc gia thành viên và chuyển sang bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện đối với các vấn đề chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Ông Borrell cho rằng quy trình ra quyết định của khối đã trở nên không đủ khả năng phản ứng trước tình hình toàn cầu luôn thay đổi. Vị cựu quan chức EU lập luận, EU "ngay từ đầu đã không được thiết kế cho thế giới mà chúng ta đang sống".

“Các quy tắc ra quyết định không phù hợp với sự tăng tốc của lịch sử. Chúng ta vẫn muốn đưa ra quyết định nhất trí về những sự kiện đang diễn ra quá nhanh và rất quan trọng, nhưng hầu như không bao giờ đạt được sự đồng thuận.

Hệ thống hiện tại khiến khối này không còn nhiều vai trò quan trọng trong chính trị quốc”, ông nói.

Khác với cách tiếp cận bỏ phiếu đa số của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) von der Leyen, ông Borrell kêu gọi thành lập một nhóm nòng cốt mới trong khối để thúc đẩy các lập trường của EU trên trường quốc tế.

“Với 27 thành viên, ngay cả khi nhất trí hoàn toàn, chúng ta cũng sẽ không tiến xa hơn được. Chúng ta bị kìm hãm, không đạt được nhiều thành tựu. Vì vậy, cần tìm một nhóm nòng cốt khác, không phải là 27 người như hiện tại”, ông nói.

Tuy nhiên, cựu nhà ngoại giao hàng đầu này không nêu rõ các tiêu chí cụ thể cho các thành viên tiềm năng của nhóm nói trên, mà chỉ cho biết nhóm nên bao gồm "một số ít người thực sự muốn tiến lên phía trước với sự hội nhập chính trị, kinh tế và quân sự" và những người "muốn tiến xa hơn, nhanh hơn".

Tuần trước, ý tưởng từ bỏ nguyên tắc nhất trí của EU đã được Đức ủng hộ, với Ngoại trưởng Johann Wadephul lập luận, việc chuyển sang bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện sẽ "giúp EU có khả năng hành động trong những lĩnh vực mà hiện tại họ đang phải đứng im".

Theo ông Wadephul, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của ít nhất 12 quốc gia thành viên EU.