Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay (14/8), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 14/8 có nơi trên 50mm như Quyết Thắng (Lạng Sơn) 69.7mm, Phương Giao (Thái Nguyên) 57.4mm, Mai Đình (Bắc Giang) 103.4mm, Tân Lập (Hòa Bình) 63.6mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 14/8 đến ngày 15/8, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16-18/8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19/8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại, kéo dài nhiều ngày sau đó.

Miền Bắc tiếp tục mưa rải rác trong những ngày tới.

Tại miền Trung, đợt nắng nóng nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ, An Nhơn (Bình Định) 37.7 độ.

Dự báo ngày 15-16/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Trung, đặc biệt là khu vực Nghệ An đến Phú Yên.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết ít mưa, ngày nắng, riêng chiều tối có thể xuất hiện mưa rào rải rác cục bộ có một số địa điểm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.