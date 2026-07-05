Nhận định Mexico vs Anh: Tam sư vượt ải khó, tiến vào tứ kết World Cup?

Dự đoán tỉ số, đội hình ra sân trận đấu Mexico vs Anh thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Nhận định Mexico vs Anh

Chủ nhà Mexico đang toàn thắng và chưa phải nhận bàn thua nào từ đầu World Cup 2026 đến giờ. Hàng thủ vững chắc cùng hàng công sở hữu những nhân tố biết cách bùng nổ, đội bóng khu vực CONCACAF tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng.

Highlights trận Mexico vs Ecuador

Bên cạnh đó, sân nhà cũng là điểm tựa lớn dành cho Mexico. Sân Azteca không chỉ sở hữu sức chưa lên tới hơn 80.000 khán giả mà còn có vị trí nằm ở độ cao 2241 mét so với mực nước biển. Những đội tuyển không quen với mật độ không khí loãng trên độ cao này sẽ có nguy cơ suy giảm thể lực nhanh hơn bình thường.

Đội tuyển Anh tiến vào vòng 1/8 trong sự nghi ngờ của giới chuyên môn. 2 bàn thắng đẹp mắt của Harry Kane không che giấu được sự thật rằng lối chơi của Tam sư chưa nhuần nhuyễn và một số vị trí đang thiếu hụt nhân sự.

Tuy nhiên, với những cá nhân giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Harry Kane, Declan Rice hay Jude Bellingham, đội tuyển Anh không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào.

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra tương đối cân bằng. Cơ hội chiến thắng của tuyển Anh nhỉnh hơn một chút nhờ sự đa dạng trên hàng công.

Highlights trận Anh vs Congo

Nhân tố đáng chú ý

Julián Quiñones: Chân sút 29 tuổi đã ghi bàn trong 3 trận đấu tại World Cup 2026. Điều thú vị là tính trong các giải đấu chính thức, mỗi khi Julián Quiñones lập công, tuyển Mexico đều giành chiến thắng.

Harry Kane: Cú đúp trước Congo cho thấy tầm quan trọng của Kane trong đội hình tuyển Anh. Trong những thời khắc khó khăn, Kane có thể mang đến hi vọng và sự khác biệt bằng một cú dứt điểm không tưởng.

Harry Kane sẽ mang về chiến thắng cho Tam sư?

Đội hình dự kiến

Mexico: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Mora; Alvarado, Jiménez, Quiñones.

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Thông số trước trận đấu Mexico vs Anh

Danh sách ghi bàn

Mexico: Julián Quiñones – 3 bàn, Raúl Jiménez – 2 bàn, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Luis Romo – 1 bàn

Anh: Harry Kane – 5 bàn, Jude Bellingham – 2 bàn, Marcus Rashford – 1 bàn

Phong độ tại World Cup 2026

Mexico: 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn thắng và chưa nhận bàn thua

Anh: Thắng 3, hòa 1, ghi 8 bàn thắng và nhận 3 bàn thua

Thành tích đối đầu

Chuyên gia dự đoán tỉ số Mexico vs Anh

Dự đoán của trang Sports Illustrated: “Đội tuyển Anh không có nhiều thời gian để thích nghi với độ cao tại sân vận động Azteca. Đây là một thử thách chưa từng có đối với các cầu thủ của Thomas Tuchel.

Bên cạnh mối lo về thể lực, Tam Sư cũng không thể đánh giá thấp mối đe dọa từ Mexico khi đội chủ nhà thi đấu rất đoàn kết và được tiếp thêm sức mạnh bởi bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài.

Nhưng dù sao, tuyển Anh vẫn sở hữu những ngôi sao có khả năng vượt qua độ cao và một sân vận động Azteca khắc nghiệt để giành chiến thắng".

Dự đoán: Mexico 1-2 Anh