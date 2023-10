Nhận định bóng đá HAGL vs Công an Hà Nội: Trận đấu khó lường

CLB Công an Hà Nội chưa có được chiến thắng trong ngày ra quân và đây là lý do đội bóng này đặt quyết tâm rất lớn trong chuyến làm khách trước HAGL tại vòng 2 V-League 2023/2024. HLV Trần Tiến Đại đang đứng giữa làn sóng tin đồn khi ông Alexandre Polking rất nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB Công an Hà Nội trong thời gian tới.

Nhưng trước khi nói về tương lai, nhà cầm quân này phải giải quyết câu chuyện cho từng trận đấu. Trong ngày ra quân trước CLB Bình Định, nhà đương kim vô địch V-League 2023 chỉ có được 1 điểm. Do đó, ông Đại không thể hài lòng và những thương vụ chuyển nhượng ngoại binh dần xuất hiện.

HAGL chạm trán CLB Công an Hà Nội.

Trên lý thuyết, CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với HAGL. Đội bóng phố núi chỉ còn 3 cầu thủ có giá trị lớn trên thị trường chuyển nhượng là Tuấn Anh, Minh Vương và Châu Ngọc Quang.

Nhưng cũng đừng vi thế mà chủ quan với thầy trò HLV Kiatisak. CLB Công an Hà Nội nhìn chung chưa cho thấy nhiều nét tích cực trong cuộc đọ sức với CLB Bình Định. Bù lại, các tân binh như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long ít nhiều chứng minh được năng lực.

HAGL từ mùa giải trước vẫn được xem là "vua hoà" tại V-League. Khi mất hàng loạt cầu thủ vì chấn thương, HLV Kiatisak chấp nhận cuộc chơi, xây dựng lối đá "gai góc" và không còn quá hoa mỹ cho HAGL. Nếu chủ quan, CLB Công an Hà Nội có thể phải trả giá.

Dự đoán: HAGL 1-2 CLB Công an Hà Nội

Phong độ gần đây:

Tính cả các trận giao hữu gần đây, HAGL thua 4 hoà 1 trong 5 trận đấu gần nhất. CLB HAGL vẫn chưa tìm ra được phương án ghi bàn hiệu quả nhất. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội thắng 2/5 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Họ có 2 trận hoà và 1 trận thua. Thất bại gần nhất của CLB Công an Hà Nội là trận thua 1-3 trước Thanh Hoá.

Lực lượng 2 đội:

CLB HAGL có sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ trụ cột Trần Minh Vương. Cầu thủ sinh năm 1995 gặp chấn thương và không thể ra sân ở trận đấu gặp CLB Hải Phòng. HLV Kiatisak khẳng định học trò đủ thể lực để ra sân thi đấu tại vòng 2. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thái Lan lại không có được sự phục vụ của Lê Văn Sơn vì án treo giò.

Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Tiến Đại nhiều khả năng sẽ có được Jeferson Elias từ CLB Viettel. Đây là bản hợp đồng mới nhưng chưa rõ CLB Công an Hà Nội đăng ký thi đấu từ vòng 2 hay vòng 3. Giáp Tuấn Dương cũng đã hết án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận Siêu cúp Quốc gia.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên, Thanh Nhân, Diakite, Quang Nho, Minh Vương, Tuấn Anh, Bảo Toàn, Jairo, Quốc Việt, Dzillah, Thanh Bình.

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Tuấn Dương, Tấn Tài, Tấn Sinh, Việt Anh, Văn Thanh, Thành Long, Văn Toản, Geovane, Falho, Xuân Nam.