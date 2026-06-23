Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, vòng bảng World Cup: Ronaldo bùng nổ mạnh mẽ đem về 3 điểm?

Trận đấu với Uzbekistan là cơ hội để Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Màn trình diễn kém ấn tượng trong ngày ra quân trước Congo khiến đội tuyển Bồ Đào Nha nhận chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, khách quan mà nói, đội tuyển Congo không phải là đối thủ dễ chơi. Dù chưa có nhiều tiếng tăm tại đấu trường quốc tế, đại diện châu Phi sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu như Tuanzebe, Wan-Bissaka, Bakambu hay Wissa.

Với thể thức mới của World Cup, 1 điểm cũng không phải thảm họa với Ronaldo và đồng đội. Một chiến thắng trước Uzbekistan có thể giúp Bồ Đào Nha mở toang cánh cửa giành tấm vé đi tiếp và dập tắt những lời chỉ trích.

Ronaldo đang rất khát khao bàn thắng

Trên một hành trình dài như World Cup, việc bộc lộ các vấn đề từ sớm đôi khi lại… tốt cho Bồ Đào Nha. HLV Roberto Martinez vẫn còn thời gian để đưa ra các điều chỉnh nhằm giúp hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru hơn.

Câu hỏi lớn nhất chính là vai trò của Ronaldo. Ở tuổi 41, CR7 khó có thể tham gia một cách tích cực vào lối chơi toàn đội như trước. Nhưng nếu có được khoảng trống để dứt điểm, Ronaldo sẽ không làm đồng đội thất vọng. Một đội hình với Ronaldo như một “mồi nhử” sẽ giúp tuyển Bồ Đào Nha tấn công linh hoạt và hiệu quả hơn.

Uzbekistan dù đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Một mình Khusanov chưa thể giúp nâng tầm đội bóng Trung Á. Họ có thể gây những khó khăn nhất định cho Bồ Đào Nha nhưng khó lòng tạo ra một cơn “địa chấn” thực sự.

Đội tuyển Uzbekistan khó gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha

Giành trọn 3 điểm và giúp Ronaldo giải tỏa cơn khát bàn thắng sẽ là kịch bản trọn vẹn cho Bồ Đào Nha trong lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Cục diện bảng đấu

Danh sách ghi bàn

Bồ Đào Nha: João Neves - 1 bàn

Uzbekistan: Abbosbek Fayzullaev - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

Bồ Đào Nha

Uzbekistan

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Silva, Neto, Ronaldo

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov

Dự đoán: Bồ Đào Nha 3-0 Uzbekistan



