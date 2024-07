Nhân dân không bao giờ yêu kính sai người

Không khó để thấy những hình ảnh, câu chuyện về sự gần gũi Nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng rất dễ dàng tin những hình ảnh, câu chuyện đó là thật vì tấm áo khoác đã sờn mà Ông vẫn mặc đi mặc lại năm này qua năm khác; chiếc ô tô phục vụ Ông suốt 20 năm có tuổi đời 35 năm mà Ông nhận lại từ một vị lãnh đạo khác; là con cái Ông không cần thế mạnh hậu duệ để vào Trung ương, để làm Bộ trưởng mà chỉ là những cán bộ bình thường…

Nhiều người trân trọng giương cao di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt ông.

Nói về cốt cách thanh cao, cuộc đời giản dị, tình cảm nhân văn của Ông thì chắc phải dành thiên kinh vạn quyển để biên để chép.

Ông tin, Ông nghĩ và Ông làm là một thể thống nhất.

Những lý luận vốn được coi là khô khan của chủ nghĩa Mác - Lê nin, của Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ông coi đấy là đức tin. Ông dày công nghiên cứu lý luận và chính trị từ lúc học đại học đến tận cuối đời.

Kế thừa từ Bác Hồ và những thế hệ lãnh tụ của Đảng đã khiến Ông xây dựng nên một mô hình và cả trong thực tiễn CNXH ở Việt Nam thấm đẫm nhân văn .

Vì đó là mô hình lý luận của CNXH vì dân, lấy đời sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Là một nhà chính trị, nhà lãnh đạo Ông đã làm hết sức mình để lý luận màu xám thành cây đời xanh tươi.

Di sản Ông để lại hôm nay là một đất nước Việt Nam “chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Thế nên dân tin Ông. Thế nên dân thương Ông. Thế nên dân muốn bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc Ông dù cho mưa tuôn và oi nắng ở Hà Nội và cả TP.HCM.

Nước mưa hòa nước mắt. Những giọt nước mưa bỗng mang vị mặn.

Tôi bỗng nhớ đến câu ngạn ngữ Anh: “ Nhân dân không bao giờ sai” (The People are never wrong).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.

Còn Ông nói: “ Phải dựa vào Nhân dân vì Nhân dân biết cả đấy! ”.

“Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước” - Người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định như vậy.

Mưa đã tạnh, nắng dần phai. Ông ra đi thanh thản...

Và Nhân dân không bao giờ yêu kính sai người.