Nhận cuộc gọi từ số 0912483669 thông báo về loạt sổ tiết kiệm trị giá 1,235 tỷ đồng, người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh lập tức trình báo công an

Công an xã Thượng Đức, Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người đàn ông 69 tuổi bảo toàn 1,235 tỷ đồng tiền tiết kiệm.

Ngày 05/11, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người dân bảo toàn số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng.

Theo đó, người dân bị các đối tượng nhắm đến là ông P.Đ.T. (sinh năm 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, ông T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0912483669 của một đối tượng lạ, tự xưng là “Tuấn”, cán bộ cơ quan chức năng. Đối tượng thông báo ông T. có liên quan đến một đường dây ma túy và tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 6 tỷ 800 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã Thượng Đức làm việc, tuyên truyền, giúp ông T. nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an Cán bộ Công an xã Thượng Đức làm việc, tuyên truyền, giúp ông T. nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu ông T. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có. Khi biết ông T. đang có 1 tỷ 235 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn hướng dẫn ông T. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là rút tiền để chuyển cho con mua xe. Những yêu cầu này khiến ông T. từng bước bị cuốn vào kịch bản lừa đảo do các đối tượng dựng lên. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi với các đối tượng, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường và nghi ngờ mình có thể bị lừa đảo, ông T. đã chủ động liên hệ với lực lượng an ninh cơ sở để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức đã nhanh chóng cử cán bộ trực tiếp làm việc với ông T. Bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu người dân chuyển tiền của các đối tượng lừa đảo.

Qua đó, ông T. đã nhận diện rõ bản chất vụ việc, bình tĩnh chấm dứt liên lạc với các đối tượng và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thượng Đức, toàn bộ số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm của ông T. đã được bảo toàn. Sau khi hiểu rõ sự việc, ông T. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh được nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân trước thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng để đưa ra những thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động điều tra, sau đó đe dọa, thao túng tâm lý và yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào các tài khoản do người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng yêu cầu. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.