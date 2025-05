Nhận cuộc gọi từ số 0823.125.xxx, được yêu cầu hợp tác điều tra số tiền từ thiện 80 triệu đồng: Người phụ nữ Hà Tĩnh chạy vội tới trụ sở công an

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 10h30 sáng 12/5/2025, chị N. T (SN 1959, trú tại xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ một số máy lạ (0823 125 xxx), tự xưng là "Trưởng Công an xã Mỹ Long". Người này nói chị đang dùng một số điện thoại khác để kêu gọi từ thiện số tiền 79,5 triệu đồng, và hiện "Công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội" đang điều tra. Gã còn dặn lát nữa sẽ có cán bộ khác gọi tiếp và yêu cầu chị hợp tác "điều tra".

Chị T, là nông dân, hoang mang vì không hiểu chuyện gì, liền chạy bộ lên trụ sở Công an xã Mỹ Long. Tại đây, chị gặp đúng Trưởng Công an xã "thật" và được giải thích cặn kẽ: Đây là cuộc gọi mạo danh để lừa đảo. Rất may chị cảnh giác nên chưa bị mất tiền hay cung cấp thông tin gì cả.

Để tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo, người dân cần lưu ý:

1. Công an KHÔNG BAO GIỜ gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền.

2. Tuyệt đối không tin các cuộc gọi xưng danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... yêu cầu "hợp tác điều tra" qua điện thoại.

3. Mọi thông tin, giấy tờ, xử lý đều thực hiện trực tiếp, có giấy mời hoặc làm việc tại trụ sở – không qua Zalo, Facebook hay các app lạ.

4. Hãy cảnh giác, bình tĩnh và chia sẻ để mọi người cùng biết.