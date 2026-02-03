Nhận cuộc gọi từ đầu số 093, 084... người dân không bắt máy, kết bạn Zalo

Công an và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng nhiều người dân liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, chủ yếu bắt đầu bằng đầu số 093... hoặc 084.... Các đối tượng này tự xưng là nhân viên cơ quan BHXH, gọi điện để thông báo về việc hồ sơ bảo hiểm đang gặp trục trặc hoặc cần "hỗ trợ" tích hợp thông tin vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Thủ đoạn chung của nhóm đối tượng này là đánh vào tâm lý lo ngại thủ tục hành chính của người dân. Sau khi tạo niềm tin, chúng sẽ gửi các đường link lạ qua tin nhắn hoặc Zalo, dụ dỗ người dùng truy cập để cập nhật thông tin cá nhân, tư vấn chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế. Một khi người dân nhấp vào đường dẫn và làm theo hướng dẫn, nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng là rất cao.

Để giúp người dân phân biệt thật - giả, Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng khẳng định cơ quan này không bao giờ sử dụng các số điện thoại di động cá nhân để liên hệ làm việc về các vấn đề thủ tục. Ngành BHXH Việt Nam hiện chỉ vận hành duy nhất một đường dây nóng (hotline) là 1900.9068 (cước phí 1.000 đồng/phút).

Riêng tại Hải Phòng, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0225.326.5616 hoặc tra cứu danh sách số điện thoại công khai của BHXH các quận, huyện trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của thành phố. Bất kỳ cuộc gọi nào xưng danh cán bộ nhưng không xuất phát từ các kênh chính thống này đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thiết lập "lá chắn" bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn. Quan trọng nhất là không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng VssID hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả khi người đó tự xưng là công an hay cán bộ nhà nước.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định nằm ngoài Google Play hay App Store. Việc cập nhật kiến thức chỉ nên thực hiện qua các cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy ngắt liên lạc ngay lập tức và báo cho cơ quan công an hoặc đường dây nóng của ngân hàng để được hỗ trợ khóa tài khoản kịp thời, tránh những mất mát đáng tiếc về tài chính.