Nhận cuộc gọi này thi phải tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền

Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an để chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Vào hồi 15h ngày 23/12/2025, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang về việc phát hiện giao dịch có dấu hiệu lừa đảo qua mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó vào sáng cùng ngày, bà T (SN 1962, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà liên quan đến một vụ án “rửa tiền”. Đối tượng yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để kiểm tra, xác minh và hứa sẽ hoàn trả nếu không phát hiện vi phạm. Do lo sợ, bà T đã đến Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang để chuyển số tiền 50 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng nhận thấy khách hàng có nhiều dấu hiệu bất thường. Do được Công an phường Việt Hưng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cán bộ ngân hàng đã nâng cao cảnh giác, chủ động báo ngay cho Công an phường để ngăn chặn kịp thời, không để người dân bị thiệt hại về tài sản.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.