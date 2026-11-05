Nhận cuộc gọi “cập nhật căn cước, VNeID” có các dấu hiệu sau là lừa đảo, người dân tuyệt đối không làm theo

Chỉ trong tháng 10/2026, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo cuộc gọi giả danh cán bộ “cập nhật VNeID”, trong khi tài khoản định danh mức 2 chỉ được cấp trực tiếp tại Công an cấp xã.

Mới đây, Cổng TTĐT Bộ Công an phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, sau khi lực lượng An ninh mạng phát hiện trang web giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID. Trước đó, ngày 20/10/2026, cơ quan công an tại TP Đồng Nai cảnh báo tình trạng mạo danh lực lượng Công an để lừa đảo qua điện thoại đang diễn biến phức tạp tại địa bàn và các khu vực lân cận. Đầu tháng 10/2026, Công an TP Hà Nội cũng cảnh báo các đối tượng giả danh cán bộ công an, thông báo dữ liệu căn cước của học sinh bị sai lệch và yêu cầu “xác thực gấp”.

Thủ đoạn này nở rộ khi có nhiều thay đổi liên quan đến VNeID. Quy định tự động khóa tài khoản định danh điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, và người hưởng lương hưu có thêm phương thức nhận tiền qua VNeID. Nỗi lo bị khóa tài khoản vì thế dễ trở thành mồi nhử để kẻ gian nhắm vào người cao tuổi, người về hưu.

Cảnh báo từ cơ quan công an về trang web giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID

Theo cảnh báo từ cơ quan công an các địa phương, người dân cần dừng ngay cuộc gọi nếu gặp một trong 7 dấu hiệu sau:

- Người gọi tự xưng công an phường, cảnh sát khu vực, dùng số di động cá nhân, báo căn cước, VNeID hoặc dữ liệu cư trú bị “sai lệch”, “chưa chuẩn hóa”.

- Dọa khóa tài khoản, khóa mã định danh nếu không cập nhật ngay trong ngày.

- Khi bạn nói bận, đối tượng đề nghị “làm online cho nhanh”, kết bạn Zalo hoặc Telegram với một “cán bộ” khác.

- Gọi video, mặc sắc phục, ngồi trong phòng giống trụ sở, yêu cầu dùng hai điện thoại cùng lúc.

- Gửi đường link, website, mã QR hoặc file cài ứng dụng ngoài App Store, CH Play.

- Yêu cầu cấp quyền Trợ năng (Accessibility) cho ứng dụng vừa cài.

- Đòi mã OTP, mật khẩu, ảnh khuôn mặt hoặc chuyển một khoản tiền, kể cả khoản “phí” nhỏ.

Cần lưu ý, Công an TP Cần Thơ cho biết việc người gọi đọc đúng thông tin cá nhân không có nghĩa đó là cán bộ Công an. Trước khi gọi, các đối tượng thường đã nắm được nơi cư trú, số căn cước và ngày sinh của nạn nhân.

Người dân chỉ tải và đăng nhập VNeID từ nguồn chính thức, tuyệt đối không tải ứng dụng qua đường link, website, mã QR hoặc file cài đặt ngoài App Store, CH Play.

Không chỉ viện cớ thủ tục hành chính, kẻ giả danh công an còn đánh vào nỗi sợ pháp luật, nhắm vào người trẻ. Ngày 01/11/2026, Công an TP.HCM thông tin về hai vụ việc liên tiếp, nạn nhân đều sinh năm 2008.

Vụ thứ nhất xảy ra tại phường Dĩ An. Khoảng 9 giờ ngày 21/10/2026, em T.L.T.K. nhận cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng cán bộ công an, nói thông tin cá nhân của em liên quan đến một đường dây rửa tiền đang bị điều tra. Để “chứng minh vô tội”, em được yêu cầu làm các bước “xác minh tài sản”. Do quá lo sợ, em tự phá két sắt tại nhà, bán vàng và chuyển tổng cộng hơn 1,98 tỷ đồng cho các đối tượng.

Vụ thứ hai là kịch bản “bắt cóc online” tại phường Bảy Hiền. Ngày 23/10/2026, Công an phường Bảy Hiền và Phòng Cảnh sát hình sự truy xét vụ việc liên quan em P.T.T.N. Đối tượng thao túng em qua ứng dụng Zoom, yêu cầu tự thuê phòng khách sạn để “cách ly”, cắt liên lạc với gia đình và chuyển tiền. Lực lượng công an tìm thấy em sau khoảng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo. Lúc đó, em đang ở một mình trong khách sạn, vẫn trao đổi qua Zoom với đối tượng được cho là ở Campuchia, và đã chuyển hơn 3 triệu đồng theo hướng dẫn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc yêu cầu chứng minh tài sản. Người dân cần ghi nhớ, cơ quan chức năng:

- Không làm việc, lấy lời khai hay điều tra qua điện thoại, Zoom, Zalo, cuộc gọi video.

- Không yêu cầu người dân chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” để chứng minh vô tội.

- Không yêu cầu người dân tự di chuyển đến khách sạn, nhà nghỉ, tự cách ly hay giữ bí mật với gia đình.

Thiếu tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, cho biết kịch bản còn thay đổi theo loại điện thoại. Với máy Android, kẻ gian hướng dẫn cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu nạn nhân dùng iPhone, chúng nói phần mềm trên iOS bị lỗi và yêu cầu mượn máy Android.

Bước tiếp theo thường là xin quyền truy cập. Đối tượng hướng dẫn nạn nhân cấp các quyền trên điện thoại, trong đó có quyền Trợ năng, với lý do để hoàn tất xác thực. Biến thể khác là website giả. Kẻ gian dùng tên miền ghép chữ viết tắt “bca” với tên VNeID. Khi người dùng đăng nhập, máy chủ của đối tượng ghi lại ngay số căn cước, số điện thoại, mật khẩu và mã OTP, từ đó chiếm tài khoản và rút tiền qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết.

Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước. Hiện chỉ có một ứng dụng VNeID chính thức trên App Store và CH Play. Cổng Dịch vụ công quốc gia dùng tên miền dichvucong.gov.vn và không có ứng dụng riêng. Với trẻ em, trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi đăng ký định danh mức 2 phải làm trực tiếp tại cơ quan công an.

Người dân có thể tự kiểm tra thuê bao đứng tên mình ngay trên ứng dụng chính thức. Vào mục “Ví giấy tờ”, chọn “Số điện thoại”. Với số đang dùng, chọn “Đang sử dụng số thuê bao”; nếu thấy số lạ, chọn “Không sử dụng số thuê bao”. Nếu đã đổi số hoặc thông tin chưa đúng, nên đến Công an cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn.

Nếu lỡ cài ứng dụng lạ, cần ngắt kết nối Internet ngay, gọi ngân hàng để khóa tài khoản, đổi mật khẩu và trình báo cơ quan công an.