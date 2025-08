Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân

Đó là trường hợp trúng vé số giải độc đắc và giải an ủi ở xã Đức Lập (Tây Ninh) được đại lý vé số Hồng Hạnh chia sẻ trên Thanh Niên. Theo đó, người trúng là một nữ công nhân (40 tuổi, ở cùng địa phương). Theo chia sẻ từ phía đại lý, nữ công nhân này mua nhiều tờ vé số và tặng cho người thân quen, trong đó có 1 tờ độc đắc.

Riêng nữ công nhân, chị trúng 1 tờ độc đắc, 2 tờ an ủi. Trúng số tiền lớn nên nữ khách hàng tỏ ra vô cùng hạnh phúc và đại lý Hồng Hạnh đã ngay lập tức tới nhà khách để đổi thưởng trong đêm. Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2/8, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy 719324 thuộc đài Hậu Giang. Trong khi những tờ vé số an ủi có dãy 619324 cũng thuộc đài này. Tổng giá trị của những tờ vé số - 2 tờ độc đắc, 2 tờ an ủi là 4,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Còn mới đây, một nam công nhân ở TP.HCM cũng vừa trúng 500 triệu đồng với 10 tờ vé số giải an ủi. Cụ thể, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4/8, những vé số thuộc đài TP. HCM có dãy may mắn 937881 và 837881 có tổng giá trị 500 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 537881.

Nam công nhân ngoài 30 tuổi này đã tìm tới đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) để đổi thưởng. Mức thưởng này đã vượt ngoài mong đợi của vị khách nam và khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Trường hợp khác cũng chỉ trúng giải an ủi nhưng nhận tổng thưởng lớn ngoài mong đợi là một vị khách nữ quen của đại lý vé số Thu Diễm ở phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM. Người này sở hữu 14 tờ vé có dãy số trúng giải an ủi - 272738 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2/8. Tổng số tiền thưởng là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 172738.