Nam nghệ sĩ này thừa nhận đã vào khách sạn với 1 người phụ nữ sau khi bị bóc phốt đời tư.

Trong ngày 24/11, ngoài việc Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun thông báo chia tay, tâm điểm của dư luận xứ Hàn còn đổ dồn vào cuộc hôn nhân của rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo.

Trên story Instagram, Won Hyun Joo xác nhận cô và ông xã đã đạt được thỏa thuận ly hôn, quyết định chấm dứt hôn nhân sau hơn 1 tháng tổ chức đám cưới. Người đẹp này không công bố lý do tan vỡ nhưng ai cũng biết Yang Hong Won và Won Hyun Joo tan nát vì đàng trai bị phanh phui bê bối ngoại tình. Trước đó, chỉ 5 ngày sau đám cưới, Yang Hong Won đã bị tố đi nhà nghỉ cùng người phụ nữ khác. Sau khi biết chuyện bị chồng phản bội, Won Hyun Joo đã ly thân, unfollow và xóa sạch ảnh Yang Hong Won trên trang cá nhân.

Yang Hong Won và Won Hyun Joo ly hôn sau 1 tháng cưới. Ảnh: X.

Sau khi Yang Hong Won và Won Hyun Joo xác nhận ly hôn, tình hình của người từng công khai tố cáo nam rapper ngoại tình (tạm gọi là A.) nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trên trang cá nhân, A. đã đăng tải hình ảnh bản thân đi lao động tay chân ở 1 công trường xây dựng, kèm với dòng trạng thái: "Kiếm tiền chẳng dễ dàng gì". Trước đó, A. đã vạch trần hành vi ngoại tình sau lưng vợ của rapper Yang Hong Won vì mâu thuẫn cá nhân. Người này cho biết mình và Yang Hong Won có giao tình tốt. Tuy nhiên, đến lúc anh gặp khó khăn, cần tiền gấp xoay xở và muốn vay Yang Hong Won 300.000 won (khoảng 5,4 triệu đồng) thì bị đối phương từ chối bằng thái độ chẳng mấy hòa nhã. Trong lúc tức giận, A. đã quyết định vạch mặt sự giả dối của Yang Hong Won.

Sau khi bị A. bóc phốt, phía công ty quản lý của Yang Hong Won thừa nhận nam rapper từng đến nhà nghỉ cùng 1 người phụ nữ lạ, nhưng phủ nhận có hành vi thân mật trong phòng. Công ty giải thích rằng nghệ sĩ của họ vừa vào phòng đã ngủ thiếp đi. Hiện, nam rapper lẫn người phụ nữ đều đã khởi kiện A. với các cáo buộc tống tiền, vi phạm Luật Chống hành vi theo dõi và quấy rối, phỉ báng danh dự bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật.

Người bóc phốt nam rapper xứ Hàn ngoại tình hiện đi làm ở công trường xây dựng. Ảnh: X.

Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo hẹn hò vào khoảng năm 2017. Đến năm 2023, họ đăng ký kết hôn. Tháng 1/2024, cả hai đón con gái đầu lòng chào đời. Nhưng phải đến ngày 18/10 mới đây, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul (Hàn Quốc).

Yang Hong Won - Won Hyun Joo từng là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Nguồn: Nate, Osen