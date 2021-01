Nhân chứng kể phút nghịch tử truy sát, chém cha mẹ tử vong, em trai trọng thương ở Lai Châu

Tối 16/1, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với Công an huyện Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ thảm án nghiêm trọng xảy ra tại bản Co Phày, xã Mường Cang.

Điều tra ban đầu xác định, Lường Văn Sáu (tên thường gọi là Inh) vung dao đâm, chém liên tiếp khiến cha mẹ ruột là ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. tử vong, người em trai là Lường Văn H. trọng thương. Sau khi gây án Sáu đã tự sát dẫn đến tử vong.

Một nhân chứng sống sát hiện trường cho hay lúc 20h ngày 16/1, dân bản Co Phày cùng chính quyền địa phương đang tập trung lo hậu sự cho cả ba người theo phong tục tập quán. Dự kiến tang lễ sẽ diễn ra trong khoảng hai ngày.

Nhân chứng này kể rằng, vào khoảng 0h30 đến 1h sáng, Sáu bất ngờ dùng dao đuổi chém bà S. tại lối cầu thang lên xuống căn nhà sàn của gia đình.

Ông Ph. thấy vợ bị đứa con đâm chém đã lao vào can ngăn, quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị Sáu vung dao sát hại.

Sau khi gây án với cha mẹ, Sáu tiếp tục chém người em trai út của mình nhưng may mắn, đứa em trai nhanh chân chạy thoát ra khỏi nhà, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

"Người em trai bị thương bây giờ chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao và đang được cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh hay đã đưa về Hà Nội", nhân chứng nói.

Vợ chồng ông Ph. là người gốc dân tộc Thái, sinh sống tại bản Co Phày đã lâu, thuộc diện hộ gia đình khó khăn ở xã Mường Cang. Cả hai sinh được tất cả bốn người con, Lường Văn Sáu là người con thứ hai, anh ta chưa lập gia đình.

"Trước còn làm việc ở xã, tôi chưa nghe thấy Sáu có tiền án, tiền sự gì... Về nguyên nhân gây án, công an vẫn đang điều tra", nhân chứng nói.

Còn theo lời người thân trong gia đình, vài ngày gần đây, đối tượng Lượng Văn Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.



Lãnh đạo UBND huyện Than Uyên cho biết, cơ quan chức năng của huyện, tỉnh vẫn đang điều tra, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến vụ án.