Nhận 500 triệu đồng “từ trên trời rơi xuống” tài khoản, người phụ nữ có hành động khó tin: Nguồn gốc số tiền khiến nhiều người rơi nước mắt

Ngày 15/2, thông tin từ Công an phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng và các cơ quan chức năng hoàn tất việc chuyển trả số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp), chị Phan Thị Lệ My (sinh năm 1987, trú tại Tổ 4, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào ngân hàng của mình. Trước khoản tiền lớn “từ trên trời rơi xuống”, chị không khỏi bất ngờ và lo lắng, cho rằng đây có thể là một trường hợp chuyển nhầm.

Chị Phan Thị Lệ My tại Công an phường Cẩm Thành.

Thay vì im lặng hay chờ người chuyển liên hệ, chị My đã chủ động đến trình báo tại Công an phường Cẩm Thành để nhờ hỗ trợ xác minh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Huỳnh Tấn Khải, Phó Trưởng Công an phường, đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Mai Quang Hưng (sinh năm 1971, trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, 500 triệu đồng này là khoản tiền gia đình anh Hưng vay mượn để chữa trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, gia đình anh có thể rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Ngay trong trưa cùng ngày, dưới sự hỗ trợ của lực lượng công an và ngân hàng, chị Phan Thị Lệ My đã hoàn tất thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Mai Quang Hưng.

Hành động trung thực và đầy trách nhiệm của chị không chỉ giúp một gia đình giữ lại được khoản tiền quý giá để cứu con mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về lòng tốt, sự tử tế trong xã hội. Đồng thời, tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của Công an phường Cẩm Thành trong việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý vụ việc cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở.