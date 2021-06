Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Người nghệ sĩ luôn hướng về Việt Nam ruột thịt và nghị lực phi thường vượt qua dịch bệnh Covid-19

Ròng rã suốt 2 năm qua, không chỉ Việt Nam mà người dân trên toàn thế giới vẫn đang oằn mình chống lại dịch bệnh mang tên Covid-19. Mỗi ngày trôi đi, những thông tin về ca mắc bệnh hay thậm chí là tử vong khiến tất cả càng thêm đau lòng và xót xa. Phải cho đến giữa năm 2021, tia hy vọng le lói về một ngày thế giới miễn nhiễm với dịch Covid-19 đó chính là sự xuất hiện của những liều vaccine.

Chính lúc này, toàn bộ người dân trên đất nước Việt Nam đều đồng lòng, chung tay, góp nhặt những hành động nhỏ nhưng tạo nên ý nghĩa lớn khi cùng gây quỹ "chống giặc" Covid-19. Hiểu rõ thông điệp đầy lớn lao này, đêm nhạc giao hưởng kết nối 5 châu đã ra đời với chủ đề "Chia sẻ để gần nhau hơn".

Đây chính là đêm nhạc của niềm hy vọng, sự lạc quan và tin tưởng vào một tương lai đất nước hình chữ S sẽ không còn ca mắc bệnh dịch, những bác sĩ tuyến đầu không còn vất vả "phơi mình" giữa cái nắng 40 độ C.

Trong dàn nghệ sĩ tham gia vào đêm nhạc trực tuyến kết nối Việt Nam với các nước Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Châu Âu còn là người chỉ huy dàn giao hưởng tại đêm hòa nhạc ủng hộ quỹ vaccine Covid-19. Sự xuất hiện của vị nhạc trưởng này không chỉ là cầu nối liên kết Việt Nam với các quốc gia trên thế giới mà anh còn là "nhân chứng sống" cho nghị lực vượt qua bệnh dịch Covid-19.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi (bên trái) là người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng từ châu Âu

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sụt 8 kg sau khi mắc Covid-19 và nghị lực diệu kỳ khi hồi phục 95% sức khoẻ chỉ sau 1 tháng

Ít ai biết rằng, nhạc trưởng Lê Phi Phi và gia đình đã không may mắc dịch bệnh Covid-19 vào tháng 5/2021. Khác với vợ và con, anh lại là người bị nặng nhất cũng như phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe không tốt. Nhạc trưởng Lê Phi Phi tiết lộ, khi biết được điều này, chính bản thân anh cũng không thể tin khi mình và gia đình lại là những người nằm trong số không may mắn.

Anh chia sẻ: "Ngày đầu tiên khi biết tin cả gia đình 3 người bị dương tính với Covid-19 làm tôi không thể tin được. Vì suốt 1 năm rưỡi qua, cả gia đình rất có ý thức giữ gìn, tự bảo vệ với mọi hình thức cần thiết, làm việc online, không tới chỗ đông người trừ siêu thị thực phẩm thiết yếu, không gặp gỡ tụ tập ngay cả với họ hàng thân thiết, bạn bè. Vậy mà Covid-19 vẫn không tha.

Rất may là vợ và con tôi chỉ bị nhẹ, sau 1 tuần đã ổn, còn tôi thì sau 10 ngày chữa bệnh tại gia dưới sự kiểm soát của bác sĩ gia đình mà tình hình bệnh tình không thuyên giảm nên các bác sĩ khuyên là phải nhập viện khi còn chưa muộn. 10 ngày tiếp theo được sự chữa chạy kịp thời, tận tụy, chu đáo từ các bác sĩ, y tá của Bệnh viện nhiễm trùng trung ương tôi đã đẩy lùi được Covid".

Hình ảnh nhạc trưởng Lê Phi Phi những ngày vượt qua dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện

Nói về những tháng ngày chống chọi lại dịch bệnh Covid-19, có lẽ đây là ký ức mà nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời mình: "Những ngày ở viện là những ngày trong trạng thái bất ổn, lo âu vì đặc điểm của loại virus này là biến hóa khôn lường, không ai có thể đoán trước được.

Tôi chỉ sợ tình trạng xấu đi mặc dù tôi là người rất lạc quan. Sự động viên và giúp đỡ về mặt tinh thần của gia đình, người thân, bạn bè cũng là một liều thuốc vô cùng quan trọng để người bệnh không cảm thấy cô đơn.

Covid-19 vì tính nguy hiểm của nó nên không được phép cho người nhà thăm viếng, làm cho bệnh nhân cảm thấy rất cô đơn... Rất may tôi đã vượt qua được! Tiếp theo đó là 1 tháng hồi phục sức khỏe. Tôi sụt gần 7-8kg, nhưng rất may là cơ thể sức khoẻ khoẻ mạnh trước khi mắc Covid nên không bị hậu quả nặng nề hậu Covid, và quá trình hồi phục cũng rất nhanh".

Nhạc trưởng Lê Phi Phi hồi phục lại sức khỏe nhanh và may mắn không chịu hậu quả nặng nề của Covid-19

Chỉ sau hơn 1 tháng, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã hồi phục gần như toàn bộ thể trạng và sớm trở về cuộc sống bình thường. Chính anh cũng tâm sự rằng, đây quả thật là một điều may mắn vì với những trường hợp mắc ca nhiễm khác, nếu muốn hồi phục lại sức khỏe cũng phải mất đến vài tháng.

Về tình trạng sức khoẻ hiện tại, nhạc trưởng Lê Phi Phi hào hứng chia sẻ: "Tôi đã hoàn toàn hồi phục 95% sức khỏe, thể lực. Đã đi khám kiểm tra đợt 1 sau 1 tháng xuất viện, mọi kết quả đều tốt.

Sau 2 tháng sẽ phải đi chụp lại phổi, khám tổng quát toàn bộ. Tôi đã "tái hòa nhập" cộng đồng, tập thể dục đều hàng ngày, đi bộ, đạp xe đạp, sinh hoạt bình thường và làm việc điều độ. Tôi thật may mắn chỉ sau hơn 1 tháng xuất viện mà được như hiện nay. Rất nhiều trường hợp khác phải mất hàng tháng".

Gặp không ít khó khăn khi thực hiện đêm nhạc trực tuyến nhưng sức mạnh vì một Việt Nam thân yêu đã chiến thắng tất cả

Là đêm nhạc gây quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19 kết nối 5 châu, tất cả đều được thực hiện qua internet nên việc tập luyện hay chuẩn bị đều gặp không ít cản trở về khoảng cách địa lý.

Thế nhưng với tinh thần quyết tâm thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn và chỉn chu gửi đến khán giả, nhạc trưởng Lê Phi Phi, ekip hay toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam, quốc tế góp mặt trong chương trình đều đồng lòng bất kể khó khăn.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết: "Chúng tôi, những người tổ chức và thực hiện chương trình này đã gặp phải không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị, thực hiện do hoàn cảnh xa cách địa lý, rồi những nghị định về không được tụ tập đông người. Nhưng bác Hồ đã có một câu nói mà chúng tôi đã lấy làm tôn chỉ "Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Kể cả kẻ thù Covid quái ác.

Quan trọng nhất là trong quá trình tập luyện, chuẩn bị, chúng tôi đã tôn trọng và chấp hành các quy định về các biện pháp phòng vệ Covid 100%".

Nhạc trưởng Phi Phi cùng ekip và các nghệ sĩ đã cùng đồng lòng vượt qua khó khăn bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi

Là một vị nhạc trưởng đang vô cùng thành công ở châu Âu và thế giới nhưng nhạc trưởng Lê Phi Phi lại luôn cánh cánh nỗi lo hướng về Tổ quốc. Chính vì vậy mà trong suốt 30 năm sống xa Việt Nam, anh vẫn thường xuyên trở về quê hương để thoả nỗi lòng mong nhớ.

Gần 2 năm qua, nhạc trưởng Lê Phi Phi không giấu được sự hạnh phúc khi Việt Nam là một trong số ít những đất nước kiểm soát bệnh dịch vô cùng tốt.

Tuy nhiên trong vài tháng trở lại đây, số ca bệnh bất ngờ tăng đột biến khiến cho chính anh đã vô cùng "nóng ruột" và lo lắng cho người dân tại quê nhà. Cũng chính vì vậy mà nhạc trưởng Lê Phi Phi đã đau đáu, quyết tâm tham gia và góp phần tạo nên một đêm nhạc quy mô lớn để gây quỹ vaccine. Vì đối với anh, vaccine chính là liều thuốc cứu cánh giúp người dân tại Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nỗi lòng yêu quê hương luôn hướng về đất nước đã khiến nhạc trưởng Lê Phi Phi quyết tâm góp phần tạo nên một đêm nhạc giao hưởng quy mô lớn nhằm giúp người dân Việt Nam nhanh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Là một người con ở nước ngoài nhưng luôn hướng về Việt Nam, nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ: "Càng xa càng quý, càng nhớ, càng hướng về. Đó là tâm trạng của tôi suốt 30 năm sống xa tổ quốc. Rất may là khoảng 20 năm trở lại đây tôi cũng hay về Việt Nam tham gia biểu diễn hợp tác với các đơn vị nghệ thuật trong nước, thăm gia đình, bạn bè, đi chơi thăm đất nước...

Suốt hơn 1 năm qua khi cả thế giới đang gồng mình để chống chọi với Covid-19 hoành hành thì tôi rất vui về tình hình kiểm soát dịch ở Việt Nam được khá tốt. Bất chợt từ tháng 4/2021 tình hình dịch gia tăng đột biến làm tôi rất lo lắng, chỉ sợ số người nhiễm tăng nhanh, quá tải hệ thống y tế như nhiều nước trên thế giới thì sẽ rất nguy hiểm cho cả nước. Nhưng tôi cũng hy vọng là tình trạng này sẽ qua nhanh ở Việt Nam vì đã có nhiều loại vaccine để tiêm phòng.

Chỉ có vaccine là cách bảo vệ duy nhất phòng nhiễm virus gây biến chứng và có thể có những kết quả xấu nhất. Tôi cũng mong Chính phủ mau chóng mua đủ số lượng vaccine để tiêm phòng cho đa số người dân. Và người dân tiếp tục chấp hành những quy định của Chính phủ về thực hiện 5k, giãn cách nếu cần".

Hình ảnh nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc trong sự kiện trực tuyến

Cũng trong đêm nhạc giao hưởng trực tuyến, nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ: "Đây là điều vô cùng hạnh phúc đối với tôi khi được tham gia một chương trình như vậy. Nhưng tôi cũng phải nói rằng, để đứng trên sân khấu, dàn dựng, chỉ huy biểu diễn trong chương trình đơn giản hơn rất nhiều khi làm một chương trình hoà nhạc online.

Tôi cho rằng, đây là điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện nay. Đó là động lực, tinh thần. Ngoài sự kêu gọi của Chính phủ thì chúng tôi, những người làm nghệ thuật cũng xin góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình công tác ý nghĩa này".

Nhạc trưởng Lê Phi Phi trao đổi trực tuyến trong đêm nhạc và bày tỏ mong muốn góp phần nhỏ bé vào chiến dịch đẩy lùi Covid-19

Mong muốn truyền tải thông điệp hãy tiêm vaccine để tự bảo vệ chính mình

Tham gia sự kiện ý nghĩa như đêm nhạc giao hưởng kết nối 5 châu, nhạc trưởng Lê Phi Phi mong muốn là một cá thể và là một người nghệ sĩ có lời kêu gọi gây quỹ vaccine của Chính phủ: "Mong muốn của tôi khi tham gia chương trình như một sự đóng góp của người nghệ sĩ vào lời kêu gọi gây quỹ vaccine của Chính phủ.

Âm nhạc cũng cần vang lên lúc này, trong hoàn cảnh mà đại dịch đang gia tăng ở Việt Nam. Hy vọng đêm nhạc cũng như một sự hỗ trợ về tinh thần cho nhân dân Việt Nam, cũng như các nghệ sĩ- những người đã chịu ảnh hưởng rất lớn của Covid bởi giãn cách xã hội, hủy bỏ các show diễn".

Bên cạnh đó, nhạc trưởng Lê Phi Phi không quên gửi lời cảm ơn cũng như biết ơn đến các bác sĩ, y tá ở tuyến đầu đang ngày đêm lao động, cống hiến giúp đất nước phòng chống dịch bệnh Covid-19: "Tôi muốn gửi lời chào và cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ, y tá đang ở tuyến đầu chống dịch.

Tôi vô cùng cảm phục tinh thần, ý chí và năng lực của các bác sĩ, y tá bên Macedonia suốt hơn 1 năm qua không biệt mệt mỏi chữa trị, cứu mạng sống cho bao người, và các bác sĩ, y tá Việt Nam cũng vậy. Tôi chúc dịch bệnh sẽ mau chóng giảm ở Việt Nam để các bác sĩ ở tuyến đầu bớt được áp lực của công việc. Và tất nhiên là các bác sĩ phải tiêm vaccine 100% để tự bảo vệ mình".

Nhạc trưởng Lê Phi Phi gửi lời biết ơn sâu sắc đến các y bác sĩ đang ở tuyến đầu với những áp lực công việc ngày đêm không hề đơn giản

Là người từng vượt qua dịch bệnh Covid-19 nên hơi ai hết, nhạc trưởng Lê Phi Phi là người hiểu rõ nhất sự khó khăn của những bệnh nhân đang không may mắc dịch. Anh chia sẻ: "Tôi có lời khuyên là họ phải thật lạc quan, tin tưởng vào y học, vào các bác sĩ. Tinh thần là yếu tố rất quan trọng, 50% giúp chúng ta vượt qua được dịch bệnh.

Hãy tuân thủ mọi yêu cầu của nhà nước, của bác sĩ về tự cách ly, không mang virus lây lan cho gia đình mình, người thân, xã hội.

Nếu được cứu chữa kịp thời và không có bệnh nền thì Covid-19 cũng chỉ như cúm mùa với các biến chứng phức tạp hơn, nhưng y học đã có phác đồ điều trị nên không đáng lo lắng, hoang mang.

Người bệnh nếu không có triệu chứng nặng thì không nên đi viện tránh tình trạng làm quá tải hệ thống y tế, nhường giường bệnh cho những người nặng hơn, tiết kiệm sức lực cho các bác sĩ, y tá bằng cách tự chữa ở nhà theo đơn thuốc, lời khuyên của các bác sĩ chức năng".

Cuối cùng, thông qua đêm nhạc giao hưởng kết nối 5 châu, nhạc trưởng Lê Phi Phi muốn nhắn gửi thông điệp: "Hãy tiêm vaccine phòng dịch bệnh, tiêm thì có khả năng chống virus gần như 100%, không tiêm thì khả năng nhiễm bệnh là có thể mỗi cá nhân, và chữa khỏi bệnh hay không cũng tuỳ mỗi người, mỗi số phận".

Ảnh: Tổng hợp