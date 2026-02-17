Nhạc trend hot nhất Tết 2026: Giai điệu từ Chị Đẹp viral khắp cõi mạng, dàn “boy phố” múa “sương sương” hút cả triệu view

Chỉ còn ít giờ nữa, Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức gõ cửa. Cứ mỗi mùa xuân về, dân tình lại tất bật biến hình, “lên đồ” mới, khoe visual và… chọn nhạc thật “ăn tiền” để lên xu hướng. Năm nay, đường đua nhạc Tết chứng kiến màn đổ bộ của loạt cái tên từ diva phòng trà, dàn “chị đẹp” cho đến những bản hit tưởng đã ngủ yên nhiều năm.

Hà Nhi - LyLy - Anh Tú - Mai Tiến Dũng bất ngờ làm “sống lại” trend 6 năm trước

Một đoạn beat không lời mở đầu bằng giai điệu “téo teo tèo” nghe qua tưởng vô thưởng vô phạt, ai ngờ lại trở thành chiếc trend “quay về quá khứ” cho cộng đồng TikTok. Từng viral rầm rộ vào năm 2020 - thời điểm TikTok mới làm dậy sóng tại Việt Nam, đoạn nhạc này gắn liền với vũ đạo “laxed” lắc hông huyền thoại.

Năm nay, loạt nghệ sĩ như “diva phòng trà” Hà Nhi, LyLy, Anh Tú và Mai Tiến Dũng đồng loạt đu trend, khiến đoạn sound cũ bỗng dưng “hồi sinh”. Tuy nhiên với sự “lầy lội” của các “cây hài” showbiz thì chiếc trend này cũng được biến tấu một cách hài hước hơn nhưng đủ để khiến cho giai điệu từng gây “ám ảnh” tưởng đâu đã “ngủ quên” suốt 6 năm nay bất ngờ viral trở lại.

Clip các nghệ sĩ đu trend Tết với giai điệu từ 6 năm trước (Nguồn: Hà Nhi)

Giai điệu từ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bỗng viral, "boy phố" cũng phải u mê

“Năm nay ta có nhau thật rồi, hết nằm mộng đơn phương…” - chỉ cần nghe đến đây là nhiều người đã tự động ngân nga theo. Đoạn mashup Xuân Hồng trong tiết mục Tết “Gòy” Cưới “Luông” của dàn chị đẹp gồm Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và MisThy bất ngờ trở thành giai điệu hot nhất những ngày cận Tết.

Vibe vừa tình cảm, vừa rộn ràng, lại pha chút “lụy nhẹ” khiến đoạn nhạc này được dân tình sử dụng cho đủ kiểu content. Từ quay đôi, khoe nửa kia, nhảy cùng bố mẹ cho đến những màn “thoát ế đầu năm”. Đặc biệt, không chỉ hội chị em mê mẩn, loạt “boy phố” cũng phải u mê nhập cuộc và thu hút đến hơn 7 triệu lượt xem.

Clip các nghệ sĩ Hồng Đào, Tiến Luật, Thu Trang, Minh Dự đu trend Tết (Nguồn: toilatienluat)

Các nghệ sĩ hào hứng bắt trend giai điệu viral ngày Tết

"Chị đẹp" Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm cũng hào hứng với giai điệu hot nhất dịp Tết

Dàn “boy phố” cũng không thể đứng ngoài cuộc trend (Nguồn: mw.n_f)

Rất đông các bạn trẻ bắt trend giai điệu “Năm nay ta có nhau thật rồi, hết nằm mộng đơn phương…”

Con Bướm Xuân của Hồ Quang Hiếu bất ngờ “tái sinh”

Nhắc đến nhạc Tết mà thiếu Con Bướm Xuân thì đúng là “sai sai”. Ca khúc gắn liền với tên tuổi Hồ Quang Hiếu từng là “thánh ca” mỗi dịp xuân về. Sau nhiều năm, bản hit này lại một lần nữa trở lại đường đua TikTok.

Giai điệu quen thuộc, tiết tấu rộn ràng, phần điệp khúc bắt tai khiến dân tình thi nhau remix, nhảy cover và biến hình trên nền nhạc “huyền thoại”. Từ clip gia đình sum họp, hội bạn thân tụ tập cho đến những màn chuyển cảnh khoe outfit đầu năm, Con Bướm Xuân xuất hiện dày đặc.

Clip giai điệu Con Bướm Xuân phiên bản Remix tiếp tục gây sốt ngày Tết (Nguồn” Hà Linh Official)

Vũ đạo trên nền nhạc Con Bướm Xuân Remix này còn gây sốt các buổi Year End Party trước đó

Không thể thiếu giai điệu “Tằng tắng tăng” của Trúc Nhân vang lên khắp cõi mạng

Nếu Con Bướm Xuân đại diện cho không khí hội hè tưng bừng, thì Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân lại mang đến năng lượng vừa vui tươi vừa “mặn mòi” đúng chất riêng. Đoạn nhạc “tằng tắng tăng” quen tai được ra mắt dịp Tết Dương lịch vừa qua tiếp tục được dân tình lôi lại để làm nhạc nền cho loạt video chúc Tết. Chỉ cần vài giây cao trào, cộng thêm biểu cảm diễn sâu một chút là đủ để tạo nên clip hàng chục nghìn lượt thả tim. Tinh thần lạc quan, lời chúc may mắn, phát tài phát lộc, tất cả đều gói gọn trong một đoạn sound ngắn nhưng cực kỳ “bắt trend”.

Clip Ninh Dương Lan Ngọc cùng cháu gái đu trend “tằng tắng tăng” của Trúc Nhân

Màn diễn vô cùng nhập tâm của Ninh Dương Lan Ngọc và cháu gái

Giai điệu được yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán