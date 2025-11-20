Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh đã đỗ vào Nhạc Viện TP.HCM, khoa Sư phạm Âm nhạc, hệ Đại học Chính quy ở tuổi 42 . Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định tinh thần cầu tiến và niềm say mê học hỏi của nhạc sĩ dù đã thành danh.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung dí dỏm chia sẻ: "Mình đậu rồi! Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc viện, khoa Sư Phạm Âm Nhạc hệ Đại học Chính quy. Em xin cảm ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi! Mình sẽ xin ba mua xe máy mới để tiện đi học chứ lớn rồi không muốn được đưa rước nữa".

Nhạc sĩ cho biết kỳ thi vào Nhạc Viện gồm ba môn chính . Môn Kiến thức âm nhạc bao gồm kiến thức cơ bản về các đặc tính âm nhạc, lịch sử âm nhạc (10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới), xướng âm và thẩm âm. Môn Thanh nhạc yêu cầu thí sinh trình diễn hai ca khúc, Nguyễn Văn Chung chọn Trống cơm và Viết tiếp câu Chuyện hòa bình . Môn Nhạc cụ anh thi piano với hai tác phẩm Nhật ký của mẹ và A time for us .

Nam nhạc sĩ chia sẻ về quá trình chuẩn bị đầy nỗ lực: "Mình đã ôn thi từ 1 tháng trước, với sự kèm cặp của 2 thầy chuyên về 2 môn khác nhau, hầu như ngày nào cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và đi trường dày đặc vào thời điểm đó nên đôi khi mình cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp! Dù sao đi nữa, học tại chức vẫn tốt với mình, nhưng thật may mắn là mình vừa đủ điểm đậu chính quy".

Nguyễn Văn Chung xem đây chỉ là bước khởi đầu trên con đường học tập, đồng thời chia sẻ quyết tâm cân bằng giữa công việc sáng tác, gia đình và học tập trong bốn năm tới. Anh bày tỏ: "4 năm tới mới là 1 hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Mình rất trân trọng ngành sư phạm và mong muốn có thể có những đóng góp hiệu quả và thiết thực hơn cho ngành".

Chia sẻ của anh không chỉ nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ mà còn truyền cảm hứng về tinh thần học tập suốt đời .

Dù đã gặt hái nhiều thành công trong âm nhạc, Nguyễn Văn Chung vẫn không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và tìm kiếm những trải nghiệm mới để làm giàu tri thức, nâng cao kỹ năng, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và nền giáo dục âm nhạc.