Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh giành giải Nhất cuộc thi "HUMG trong trái tim tôi"

Ngày 2/11, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, trong khuôn khổ lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác "HUMG trong trái tim tôi" nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh đã được trao giải Nhất với ca khúc "Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai".

Xúc động khi đón nhận giải thưởng, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh cho biết, đây là một dấu mốc có ý nghĩa trên chặng đường sáng tác của ông. Với nam nhạc sĩ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất không đơn thuần là nơi học tập, mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, tình cảm và những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời.

Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh trong ngày nhận giải thưởng.

Ca khúc "Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai" được Ngọc Lê Ninh sáng tác với cảm hứng từ truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành của nhà trường và khát vọng phát triển trong tương lai. Tác phẩm khắc họa hành trình của các thế hệ thầy và trò, từ những năm tháng đầu còn nhiều khó khăn đến một ngôi trường ngày càng phát triển, mở rộng quy mô đào tạo và khẳng định vị thế trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật.

Thông qua ca từ, tác giả gợi nhắc những dấu ấn của ngành Mỏ - Địa chất, những công trình, những bước chân của người kỹ sư trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như địa chất, dầu khí, ca khúc còn đề cập đến cơ điện, tự động hóa, môi trường bền vững, kinh tế, tin học và nhiều ngành nghề mới. Những hình ảnh ấy thể hiện sự chuyển động của nhà trường trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ sinh viên hôm nay với khát vọng sáng tạo, cống hiến.

Đáng chú ý, tác phẩm đặt truyền thống và tương lai trong một dòng chảy xuyên suốt. Niềm tự hào về mái trường, tình yêu ngành nghề và khát vọng dựng xây đất nước được kết nối với tinh thần đổi mới, mở rộng chân trời tri thức. Qua đó, ca khúc không chỉ là lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của nhà trường mà còn là thông điệp động viên các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống, vững bước trên chặng đường mới.

Đây không phải lần đầu Ngọc Lê Ninh dành tình cảm cho mái trường bằng âm nhạc. Năm 1992, khi còn là sinh viên Khoa Mỏ, chuyên ngành Khai thác lộ thiên, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ của trường, ông đã sáng tác ca khúc đầu tay "Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất". Khi ấy, đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, với lòng biết ơn thầy cô và tình yêu dành cho nơi đã đào tạo mình, chàng sinh viên Ngọc Lê Ninh viết ca khúc như một món quà tri ân gửi tới nhà trường.

Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh có nhiều sáng tác dành cho ngôi trường ông từng theo học.

Năm 2002, nhân cuộc thi sáng tác ca khúc về trường, ông tham gia với ca khúc "Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất" và đạt giải Nhì, được lựa chọn làm bài hát truyền thống chính thức của nhà trường. Từ đó đến nay, ca khúc đã trở thành giai điệu quen thuộc, gắn với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Sau 34 năm kể từ ca khúc đầu tay, Ngọc Lê Ninh một lần nữa trở lại với đề tài về ngôi trường thân yêu. Nếu "Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất" mang đậm dấu ấn của một sinh viên trẻ với lòng biết ơn và khát vọng cống hiến thì "Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai" thể hiện góc nhìn rộng hơn về hành trình phát triển, đổi mới và tương lai của nhà trường.

Hai ca khúc ở hai thời điểm sáng tác khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở tình yêu dành cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đó cũng là tình cảm bền bỉ mà nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh gửi gắm qua âm nhạc, như một cách tri ân mái trường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của ông.