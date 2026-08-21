Nhạc sĩ Lưu Quang Minh nói về "Tráng sĩ ca"

"Đây là một tính toán rất hợp lý của nhạc sĩ Quốc Trung", nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh phân tích.

Sau vai trò giám đốc âm nhạc của loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn vào dịp lễ A80 năm ngoái, nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh nối dài dấu ấn anh hùng ca trong sự nghiệp cá nhân bằng việc tham gia hòa âm cho phần nhạc của dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Tác phẩm đầu tiên Tráng sĩ ca vừa được ra mắt ngày 6/8/2026 là màn kết hợp của anh với nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Đông Hùng và dàn diễn viên nam của bộ phim.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh.

Đúng như tên gọi Tráng sĩ ca, nhạc phẩm là khúc ca tôn vinh những tráng sĩ của triều đại độc lập đầu tiên của dân tộc Việt. Họ đến từ nhiều miền quê, lớn lên trong tiếng mẹ ầu ơ, trưởng thành qua binh đao loạn lạc mà nhờ vậy tôi rèn chí khí kẻ sĩ, lòng trung thành với vương triều nhà Đinh.

Bài hát mở ra bằng âm hưởng trầm lắng, câu chữ tối giản nhưng giàu ý vị, phác họa chân dung các tráng sĩ, bám sát câu chuyện màn ảnh của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Âm nhạc tấu lên vẻ đẹp bi tráng từ những điều dân dã đời thường, tạo dựng cảm hứng anh hùng ca cho cả bài hát và bộ phim. Bằng bàn tay hòa âm - phối khí của nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh, phong cách nhạc phim quốc tế hòa trộn nhịp nhàng với chất liệu văn hóa bản địa làm nên khúc tráng ca đậm màu huyền sử thuần Việt, tôn vinh những giá trị truyền thừa nhiều thế kỷ mà vẫn gần gũi với thế hệ công chúng ngày nay.

Dàn diễn viên Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh góp giọng.

OST Tráng sĩ ca được dàn dựng đơn giản với không gian phòng thu phủ sắc đỏ đan xen những cảnh tượng chiến đấu oai hùng trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Nhờ vậy, tác phẩm tập trung vào âm nhạc, mở ra không gian giàu cảm xúc của lời ca, tiếng nhạc, được nâng đỡ bởi chất giọng hào sảng, dày nội lực của ca sĩ Đông Hùng.

Nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh nhận định Tráng sĩ ca là bài hát thú vị khi khoảng âm không rộng, phần điệp khúc giống như cuộc chuyện trò giữa các tráng sĩ, không hô hào, không căng thẳng nhưng vẫn hào hùng. "Đây là một tính toán rất hợp lý của nhạc sĩ Quốc Trung", anh phân tích.

Với nhạc sĩ Lưu Quang Minh, "Tráng sĩ ca" là dự án tiếp nối hành trình gắn bó với những tác phẩm mang màu sắc anh hùng ca. Năm 2025, anh liên tục tham gia nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn với các vai trò từ giám đốc âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc đến hòa âm, phối khí.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc Lưu Quang Minh đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc Đại lễ A80 diễn ra ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình. Anh cũng giữ vị trí Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", chương trình chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca chiến thắng", "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" và tham gia hòa âm, phối khí cho nhiều chương trình nghệ thuật khác.

Việc liên tục làm việc với những chương trình có quy mô lớn giúp Lưu Quang Minh có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng không gian âm nhạc, xử lý dàn nhạc và kết nối nhiều lớp chất liệu khác nhau. Từ nền tảng giao hưởng, thính phòng, anh hướng tới cách tiếp cận linh hoạt hơn, đưa những ngôn ngữ âm nhạc này đến gần công chúng đương đại.

Theo đuổi tinh thần làm mới nhưng không phá vỡ giá trị nguyên bản, Lưu Quang Minh chú trọng việc tìm ra cách thể hiện phù hợp với từng tác phẩm, không gian và đối tượng khán giả. Từ các chương trình nghệ thuật chính luận đến âm nhạc điện ảnh, anh quan tâm đến cả yếu tố kỹ thuật lẫn cảm xúc mà bản phối có thể tạo ra.