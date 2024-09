Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Lê Hàm qua đời lúc 19h tối 18/9, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình tổ chức lễ viếng cho ông lúc 8h sáng 19/9, lễ an táng diễn ra từ 6h40 sáng 20/9. Nhạc sĩ Lê Hàm được an táng tại nghĩa trang Cồn Vàng (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nhạc sĩ Lê Hàm là người con ưu tú của xứ Nghệ. Ông sinh ngày 11/10/1934 tại Diễn Châu (Nghệ An). Vợ của ông là nghệ sĩ múa Minh Khiêm.

Nhạc sĩ Lê Hàm viết nhiều ca khúc về quê hương.

Năm 1948 nhạc sĩ Lê Hàm theo học trường Thiếu sinh quân Liên khu IV. Năm 1951, ông vào Văn công Quân đội Liên khu IV. Năm 1954, nhạc sĩ chuyển về Phòng văn hóa Liên khu IV. Năm 1956, ông đi học khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Nhạc sĩ Lê Hàm từng giữ các chức vụ Trưởng đoàn Chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Văn công Nghệ Tĩnh, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động, Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Nhạc sĩ Lê Hàm (ngoài cùng bên trái) được tri ân trong chương trình nghệ thuật Suối nguồn chảy mãi cuối năm 2023.

Nhạc sĩ về Hà Tĩnh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những năm tháng ấy trở thành cảm hứng để ông viết nên những ca khúc Gái sông La , Những người chiến sĩ bến Phà, Chiến công Hà Tĩnh vẻ vang ...

Ông viết hơn 200 ca khúc trong suốt sự nghiệp sáng tác, tiêu biểu là Tiếng hát bất khuất, Người mẹ làng Sen , Vinh- thành phố bình minh …

Một số ca khúc dành cho thiếu nhi của ông từng được tuyển chọn vào sách giáo khoa. Nhạc sĩ cũng kỳ công sưu tầm, nghiên cứu, góp phần bảo tồn khoảng 200 làn điệu dân ca, bao gồm hò, vè, ví,... Những nghiên cứu này được tập hợp trong cuốn Âm nhạc dân gian xứ Nghệ do ông làm chủ biên, ấn hành năm 2020.

Nhạc sĩ Lê Hàm nghỉ hưu vào năm 1997. Ông nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 nhờ chùm ca khúc Người mẹ làng Sen, Gái sông La, Việt Nam trong trái tim ta