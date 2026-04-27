Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng, giải thích câu hát gây tranh cãi “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng

Tối 27/4, Châu Đăng Khoa chính thức cập nhật trạng thái, trực tiếp giải thích về câu hát gây tranh cãi “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau.

Trong chia sẻ, nam nhạc sĩ cho biết đã theo dõi những ý kiến trái chiều xoay quanh ca từ này trong những ngày qua, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với mọi góp ý từ khán giả. Theo Châu Đăng Khoa, việc một câu hát được lắng nghe, tranh luận dù đồng tình hay chưa đều là tín hiệu đáng quý với người sáng tác.

Châu Đăng Khoa là tác giả ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau (ảnh: FBNV)

Giải thích về dụng ý, Châu Đăng Khoa thừa nhận bản thân hiểu rõ ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu” - biểu tượng cho sự khiêm nhường trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, khi viết Người Việt Mình Thương Nhau, nam nhạc sĩ chủ động mở rộng tầng nghĩa của hình ảnh cây lúa, không chỉ dừng lại ở một triết lý ứng xử cá nhân.

Châu Đăng Khoa trích dẫn đoạn điệp khúc của ca khúc để làm rõ ngữ cảnh, trong đó cụm từ “người con của nước Nam” được đặt liền trước câu hát gây tranh luận. Theo anh, cách lựa chọn “nước Nam” thay vì “Việt Nam” không phải ngẫu nhiên, mà nhằm gợi lên chiều sâu lịch sử, liên tưởng đến hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Từ đó, câu “chẳng hề cúi đầu” không mang ý nghĩa phủ nhận sự khiêm nhường hay cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Châu Đăng Khoa nhấn mạnh đây là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần không khuất phục: không cúi đầu trước nghịch cảnh, trước cường quyền, trước chiến tranh hay những thử thách có thể làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc.

Châu Đăng Khoa nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau (ảnh: FBNV)

Nam nhạc sĩ kết luận, hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là cách anh khắc họa một dân tộc đã đi qua nhiều biến động nhưng không gục ngã, vẫn giữ được lòng tự tôn và tinh thần ngẩng cao đầu. Châu Đăng Khoa nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, người Việt có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu.

Nguyên văn bài đăng của Châu Đăng Khoa: ""Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" Xin chào mọi người, mấy hôm nay mình có đọc được một vài ý kiến xoay quanh câu hát này trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Trước hết, mình thật sự trân trọng tất cả những góp ý đó. Với một người viết nhạc như mình, khi mỗi câu hát được lắng nghe, được tranh luận, dù đồng cảm hay chưa, thì đều là điều đáng quý. Và mình nghĩ mình nên nói rõ hơn về những gì mình đã suy nghĩ khi viết ra câu hát này. Mình hiểu câu "lúa chín cúi đầu" thường được dùng để nói về sự khiêm nhường: con người càng hiểu biết, càng thành công, càng có vị trí thì càng nên khiêm cung và tôn trọng người khác. Bản thân mình cũng rất trân trọng tinh thần đó. Nhưng mình đã tự hỏi: nếu "lúa chín cúi đầu" là hình ảnh của sự khiêm nhường, thì trong bài hát này, mình có thể dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn được không? Và phần lời ca khúc "Người Việt mình thương nhau" vẫn bao hàm tinh thần đáng quý ấy nhưng mình đã gửi gắm vào hình ảnh cây lúa một tầng nghĩa mở rộng hơn. Và đó là lúc mình viết: "Nếu có kiếp sau thì xin vẫn làm Thêm một lần làm người con của nước Nam Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu. Hò là hò hò ơi ới hò Sống là người Việt Nam Hò là hò hò ơi ới hò Mãi là người Việt Nam. Thương nhau từ bom đạn Tình người Việt Nam chứa chan…" Câu hát này không được viết để phủ nhận sự khiêm nhường, cũng không phải để cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Ở đây, "chẳng hề cúi đầu" không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục. Không cúi đầu trước nghịch cảnh. Không cúi đầu trước cường quyền. Không cúi đầu trước mưa bom bão đạn. Không cúi đầu trước những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc mình. Đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của đoạn chorus thì mình đang nói về một cảm xúc rất rõ: niềm tự hào khi được làm người Việt Nam. Mình dùng chữ "nước Nam" ở câu liền trước không phải ngẫu nhiên. Mình không viết "người con của Việt Nam", mà chọn "người con của nước Nam" vì "nước Nam" là một danh xưng gợi chiều sâu lịch sử - gợi nhớ đến tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước, từ những lúc dân tộc mình phải đứng lên để bảo vệ bờ cõi và chủ quyền của mình. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau: "người con của nước Nam" và "chẳng hề cúi đầu", thì đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc. Hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là một hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với mình, đó là một biểu tượng. Đây là một hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hoá. Cây lúa không còn chỉ là cây lúa. Cây lúa là người Việt Nam. Mình hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát - "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn", "người Việt mình thương nhau" - thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách. Với mình, "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống. Một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường. Một bên là sự không cúi đầu của khí phách. "NGƯỜI VIỆT MÌNH CÓ THỂ KHIÊM NHƯỜNG, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀ MỘT DÂN TỘC CÚI ĐẦU." Và đó là điều mình muốn gửi gắm, bằng tất cả sự chân thành, niềm tự hào và tình yêu dành cho người Việt mình. Khoa xin cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm và sự quan tâm cho ca khúc này."

Bài hát kết hợp của Cẩm Ly - Hoà Minzy gây tranh cãi

Ngày 23/4, Cẩm Ly và Hoà Minzy chính thức ra mắt MV Người Việt Mình Thương Nhau. Ca khúc do Châu Đăng Khoa chấp bút, mang thông điệp tôn vinh những nét đẹp văn hóa cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt.

Chỉ sau 3 ngày lên sóng, MV nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Sự kết hợp giữa một giọng ca gạo cội như Cẩm Ly và một nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng như Hoà Minzy được xem là yếu tố bảo chứng cho sức hút truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc lại vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước cách sử dụng hình ảnh này. Một bộ phận khán giả cho rằng câu hát đã đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ “lúa chín cúi đầu”. Câu nói “lúa chín cúi đầu” từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa phương Đông, vừa phản ánh quy luật tự nhiên, vừa hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc.

Câu hát gây tranh cãi

Ở góc độ khoa học, đây là hiện tượng bình thường. Trong quá trình phát triển, cây lúa tích lũy dưỡng chất để nuôi hạt. Khi bước vào giai đoạn chín, lượng tinh bột trong hạt tăng lên khiến trọng lượng của cả bông lúa trở nên nặng hơn. Dưới tác động của trọng lực, phần cổ bông - vốn mảnh và có độ dẻo sẽ cong xuống, tạo nên hình ảnh “cúi đầu”. Ngược lại, những bông lúa lép, không tích đủ dinh dưỡng sẽ nhẹ hơn và đứng thẳng.

Từ quan sát tự nhiên này, người xưa đúc kết thành một bài học về cách ứng xử. Câu “Lúa chín cúi đầu” (thường đi kèm "Sông sâu tĩnh lặng") có nguồn gốc từ triết lý sống của người Nhật (thành ngữ Minoru hodo kobe o tareru inaho ni naru - Lúa chín cúi đầu), nhấn mạnh sự khiêm nhường. Càng hiểu biết, càng từng trải, con người càng ý thức được giới hạn của bản thân và chọn cách sống điềm đạm, không phô trương.

Ngược lại, hình ảnh bông lúa lép đứng thẳng thường được dùng để ám chỉ những người thiếu hụt nội lực nhưng lại thích thể hiện, khoe khoang. Chính vì “rỗng” nên họ dễ bị tác động và luôn cố gắng tạo ra vẻ ngoài nổi bật để thu hút sự chú ý.

Ở khía cạnh nhân sinh, “cúi đầu” không mang ý nghĩa yếu thế, mà là biểu hiện của bản lĩnh và sự tự tin nội tại. Đó là cách con người ứng xử khôn ngoan, biết tôn trọng người khác và luôn giữ tinh thần cầu thị.

Từ cả hai góc độ - khoa học và văn hóa, có thể thấy hình ảnh "lúa chín cúi đầu" mang tính logic và nhất quán. Chính vì vậy, việc ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau sử dụng câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây hiểu lầm, làm lệch đi ý nghĩa vốn có của một thành ngữ quen thuộc. Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cố gắng lý giải theo hướng tích cực, cho rằng đây là một ẩn dụ về tinh thần không khuất phục, không ngừng vươn lên.

Hoà Minzy từng phản hồi khán giả trong ngày ra mắt MV Người Việt Mình Thương Nhau

Trong ngày ra mắt MV, một khán giả từng để lại bình luận dưới bài đăng của Hoà Minzy để hỏi về ý nghĩa câu hát và nhận được phản hồi rằng đây là cách dùng nghĩa bóng. Tuy nhiên, nghĩa bóng là gì thì Hoà Minzy không nói gì thêm.

Từ câu chuyện trên, Người Việt Mình Thương Nhau trở thành tâm điểm chú ý. Hiện tại, tranh cãi xoay quanh câu hát này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng, ca khúc này vẫn tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.