Nhạc sĩ cả nước biết tên: Có lần, em trai tôi bị bắt cóc mẹ vừa chạy vừa khóc vừa kêu "Đức ơi, Đức ơi"

Nguyễn Văn Chung đang là nhạc sĩ hot nhất hiện nay khi các ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước của anh chạm được vào trái tim hàng triệu người Việt Nam. Ngoài hai ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt nam - tự hào bước tiếp tương lai thì mới đây ca khúc Nỗi đâu giữa hòa bình của anh cũng được ca sĩ Hòa Minzy thực hiện MV riêng vô cùng xúc động. Đây cũng là ca khúc chính của bộ phim Mưa đỏ.

Chia sẻ về ca khúc này, nam nhạc sĩ cho biết, anh từng từ chối viết vì sợ bản thân không hiểu hết được sự khốc liệt của chiến tranh: "Tôi nhận được lời mời viết nhạc cho phim Mưa đỏ cũng khá lâu rồi nhưng tôi có xin phép từ chối. Lý do đó là phim về chiến tranh mà tôi không có được sinh ra trong thời chiến tranh nếu cố gắng viết, tôi cảm thấy nó bị giả. Tôi cảm thấy nó không thật. Tôi cảm thấy mình sẽ không truyền tải hết được những sự khóc liệt của chiến tranh", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, dù nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từ chối thì đại diện đoàn làm phim vẫn nhiệt tình mời anh đến xem trước bộ phim để lấy cảm hứng. Và cuối cùng tình yêu của những người vợ, người mẹ đã chạm tới nam nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

"Ê-kíp rất nhiệt tình mời tôi đến xem trước bộ phim. Khi tôi xem đến 70% bộ phim tôi vẫn nghĩ là mình quyết định từ chối tại vì chiến tranh khốc liệt quá và kinh khủng quá. Hy sinh nhiều đau đớn mất mát và thật sự đến thế trận lúc đó cũng chưa gọi là ngã ngũ vẫn còn một cuộc chiến dài tiếp theo.

Nhưng khi tôi xem 30% còn lại của phim, tôi rất xúc động với hình ảnh của những người mẹ khi mà những người con dù ở bên chiến tuyến nào chiến đấu và hy sinh thì nỗi đau của những người mẹ là nỗi đau chung.

Tôi cảm nhận được nỗi đau đó bởi vì tôi cũng rất thương mẹ và tôi có một sự liên kết vô hình với mẹ khi mà tôi nghe mẹ kể những câu chuyện ngày xưa như ba tôi có thời gian đi làm rất xa và rất là nguy hiểm thì mẹ lúc đó đang mang bầu và mẹ đang rửa chén thì tự nhiên cái đĩa bị nứt ra. Mẹ tôi đã rất lo và mẹ tự nhiên đến thắp nhang trên bàn thờ để mong sao cho ba tai qua nạn khỏi cho đến khi ba về, ba kể chuyện thì đúng là cái tối hôm đó, ba đã gặp một tai nạn rất là nguy hiểm và may sao giống như có ông bà che chở.

Rồi những câu chuyện khác về em trai của tôi. Có một lần, em trai tôi bị bắt cóc và cả nhà đi tìm. Tôi là người nhìn thấy mẹ vừa chạy vừa khóc vừa kêu Đức ơi Đức ơi thì tôi biết được cái nỗi đau của người mẹ là như thế nào. Tôi đồng cảm với những suy nghĩ cảm xúc đó của mẹ tôi cho nên cái khúc cuối của phim Mưa đỏ nó chạm vào đúng cảm xúc của tôi và tôi đã nhận lời anh Việt", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1983) nổi tiếng với nhiều ca khúc hit như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa.

Anh từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín và là tác giả trẻ có lượng ca khúc được yêu thích rộng rãi. Nhạc của Nguyễn Văn Chung đa dạng, từ pop ballad, thiếu nhi đến nhạc phim, đều mang giai điệu gần gũi, giàu cảm xúc.

Ngoài sáng tác, anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt dành tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi.