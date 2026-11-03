Nhắc nhở quan trọng cho ai định mua điện thoại Samsung Galaxy giá rẻ: Cần quyết định ngay trước khi quá muộn

Trong nhiều năm qua, dòng Galaxy A của Samsung luôn nằm trong số những lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ ai muốn sử dụng điện thoại Android mà không muốn chi quá nhiều tiền.

Một thông tin cho những ai đang săn đón những mẫu điện thoại giá rẻ của Samsung. Hãng điện thoại Hàn Quốc được cho là đang cắt giảm sản lượng dòng Galaxy A trong bối cảnh chi phí linh kiện bộ nhớ tăng cao khiến việc sản xuất các mẫu smartphone bình dân này ngày càng trở nên đắt đỏ.

Trong nhiều năm qua, dòng Galaxy A của Samsung luôn nằm trong số những lựa chọn hàng đầu được đề xuất cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm hệ điều hành Android mà không phải bỏ ra mức giá đắt đỏ của các dòng flagship. Tuy nhiên, phân khúc này trong chuỗi sản phẩm của hãng có thể sẽ sớm trở nên khó tiếp cận hơn với mức giá tốt như trước.

Theo Electronic Times của Hàn Quốc, Samsung đang cắt giảm khoảng 20% sản lượng dòng Galaxy A trong quý 4 so với kế hoạch ban đầu. Đơn đặt hàng linh kiện báo cáo cũng đã giảm một lượng tương ứng, đồng nghĩa với việc sản lượng điện thoại bán ra trong năm có thể ít hơn khoảng 10 triệu chiếc. Nguồn tin cũng cho biết Samsung đang cân nhắc đợt cắt giảm sản lượng tiếp theo với mức giảm hơn 10% vào năm tới.

Vì sao Samsung lại sản xuất ít điện thoại Galaxy A hơn?

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở chi phí. Giá bộ nhớ đã tăng mạnh đến mức hiện chiếm hơn một nửa tổng chi phí sản xuất của một số mẫu smartphone giá rẻ và tầm trung. Nguồn cung cho các linh kiện khác cũng đang trở nên thắt chặt hơn khi các nhà sản xuất ưu tiên linh kiện dùng cho phần cứng AI — lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao hơn.

Samsung được cho là đang phản ứng bằng cách chuyển hướng nhiều linh kiện hơn sang các dòng Galaxy S và Galaxy Z, nơi hãng có nhiều biên lợi nhuận hơn để gánh chịu chi phí gia tăng này.

Samsung không phải là cái tên duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. Công ty Nothing gần đây cũng đã hủy bỏ mẫu điện thoại CMF tiếp theo sau khi nhận thấy không thể mang lại một bản nâng cấp đáng giá ở mức giá mà người mua kỳ vọng. Hãng cho biết chiếc CMF Phone 2 Pro hiện có giá 279 USD sẽ tốn từ 320 đến 370 USD nếu ra mắt vào thời điểm hiện tại với đúng thông số kỹ thuật như vậy.

Người mua điện thoại giá rẻ có thể phải trả nhiều tiền hơn cho những sản phẩm kém hơn

Tổ chức nghiên cứu thị trường Omdia trước đó từng ước tính rằng lượng điện thoại bán ra ở mức giá dưới 400 USD có thể sụt giảm hơn 22% trong năm nay, khi chi phí bộ nhớ gia tăng bào mòn biên lợi nhuận vốn đã rất mỏng.

Đối với người tiêu dùng tìm mua dòng Galaxy A, hệ quả có thể là ít sự lựa chọn hơn, giá bán cao hơn, hoặc nhận được cấu hình phần cứng yếu hơn trong cùng một số tiền bỏ ra. Một nguồn tin trong ngành được Electronic Times dẫn lời thậm chí còn cảnh báo rằng các mẫu điện thoại tương lai có thể ra mắt với giá cao hơn dù bị hạ cấp về màn hình hoặc camera.

Vậy liệu có hy vọng nào cho thị trường trở lại trạng thái bình thường? Nhìn vào tuyên bố từ lãnh đạo Samsung và Micron, tình hình dự kiến sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến năm 2028.

Các nhà sản xuất RAM và bộ nhớ flash NAND đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất bằng cách xây dựng thêm các nhà máy mới, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. Trong khi đó, giá của các thiết bị giá rẻ, tầm trung lẫn các dòng flagship nhiều khả năng sẽ tiếp tục leo thang.

Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch mua một chiếc smartphone mới đặc biệt là các dòng Galaxy A giá rẻ của Samsung, thời điểm tốt nhất có lẽ là mua ngay bây giờ thay vì chờ đợi để rồi phải gánh chịu một đợt tăng giá tiếp theo.