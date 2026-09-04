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Nhắc nhở nhóm hát karaoke gây ồn ào, thanh niên bị đánh hội đồng: Camera ghi lại được gì?

Hương Trà (T/h)
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Vụ việc khiến nam thanh niên bị thương và phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 21h10 tối 2/9, Nguyễn Hoàng Vương (SN 1995, trú tại tổ dân phố Thiện An 3, phường Buôn Hồ, Đắk Lắk) cùng với một người bạn đến khu vực kho thu mua sầu riêng Gia Long 001 (tại số nhà 1145 đường Hùng Vương, phường Buôn Hồ) để nhắc nhở một nhóm khoảng hơn 10 người tổ chức ăn nhậu và hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huỳnh Trần Nhật Trung (24 tuổi, quê Đồng Nai) dùng tay đánh vào mặt Vương. Sau đó, Vương chạy ra phía trước kho. Nguyễn Thiên Hoàng (29 tuổi), chủ kho sầu riêng, đi ra nói chuyện thì bị Vương đánh một cái vào mặt.

(Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, Vương chạy qua đường Quốc lộ 14 thì những người làm việc tại kho sầu riêng Gia Long 001 liền đuổi đánh nam thanh niên. Những người tham gia đánh Vương gồm Huỳnh Trần Nhật Trung, Nguyễn Sanh Phát (18 tuổi), Nguyễn Đức Hòa (16 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi) cùng trú TP Đồng Nai và một số người khác đang được xác minh. Trong đó, Nguyễn Đức Hòa được xác định là người dùng ghế nhựa đánh Vương.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Vương bị thương phần mềm và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Công an phường Buôn Hồ đang tiếp tục xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.

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