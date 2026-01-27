Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải Tinh hoa Sân khấu

Tại lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 diễn ra tối 26/01 tại TP. Hồ Chí Minh, nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đã chính thức được xướng tên là chủ nhân giải thưởng Tinh hoa Sân khấu – một trong những hạng mục quan trọng, mang ý nghĩa đặc biệt của giải thưởng văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nhạc sĩ – đạo diễn Dương Cầm, cùng ê-kíp sáng tạo của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho một dự án sân khấu nhạc kịch thuần Việt được đầu tư nghiêm túc, bền bỉ và đầy khát vọng đổi mới.

Ekip vở kịch "Giấc mơ Chí Phèo": Diễn viên Ngọc Hiếu, nhà sản xuất Quỳnh Nguyễn và nhạc sĩ Dương Cầm.

Chia sẻ khi nhận giải, nhạc sĩ Dương Cầm không giấu được sự xúc động, anh gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức Tinh hoa Việt – một giải thưởng đã "tạo ra một sân khấu xứng đáng cho nghệ thuật nói chung, cho những vở diễn sân khấu nói riêng".

Với Dương Cầm, đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là hành trình dài của sự học hỏi và trưởng thành. Hai mươi mốt năm trước, anh lần đầu đặt chân tới TP. Hồ Chí Minh và nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc Mong anh về (năm 2005). Hai mươi mốt năm sau, cũng tại thành phố này, Dương Cầm đứng trên sân khấu Tinh hoa Việt với tư cách một đạo diễn – giám đốc âm nhạc của một vở nhạc kịch lớn mang theo cả một chặng đường lao động nghệ thuật bền bỉ.

Khoảnh khắc "Giấc mơ Chí Phèo" được vinh danh.

"Giấc mơ Chí Phèo" là kết quả của quá trình tìm tòi, dấn thân và đổi mới không ngừng của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Tấn Minh cùng nhạc sĩ – đạo diễn Dương Cầm và ê-kíp sáng tạo.

Manh nha từ những mùa Liên hoan trước, dự án nhạc kịch này được xây dựng với mong muốn đưa văn học Việt Nam cụ thể là hình tượng Chí Phèo bước vào không gian nhạc kịch đương đại, nơi âm nhạc, sân khấu và tư duy hiện đại cùng đối thoại với di sản.

Vở diễn được vinh danh tại Tinh hoa Việt 2025 đã khẳng định lựa chọn đầu tư cho nhạc kịch của Nhà hát là một hướng đi đúng đắn, mở ra hy vọng mới cho sự phát triển của sân khấu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Nhạc sĩ Dương Cầm hạnh phúc với thành quả đạt được.

Tinh hoa Việt 2025 không chỉ là một lễ trao giải mà là một không gian đối thoại văn hóa giàu chiều sâu - nơi các giá trị nghệ thuật được nhìn nhận một cách công bằng và toàn diện. Việc "Giấc mơ Chí Phèo" được vinh danh ở hạng mục Tinh hoa Sân khấu cho thấy giải thưởng đã hoàn thành đúng sứ mệnh: Tôn vinh sáng tạo trên nền tảng di sản, kết nối nghệ thuật hàn lâm với công chúng đại chúng.

Với nhạc sĩ – đạo diễn Dương Cầm, giải thưởng này là một dấu mốc quan trọng, tiếp thêm niềm tin để những người làm sân khấu tiếp tục dấn thân, tiếp tục mơ và tiếp tục sáng tạo – vì một nền nghệ thuật Việt Nam vừa đậm đà bản sắc vừa có đủ tự tin bước ra thế giới.