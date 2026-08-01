Mỹ nam Việt được khen đẹp hơn Trương Lăng Hách và Lý Hiện, visual hiếm như đãi cát tìm vàng

Gương mặt của mỹ nam này khiến netizen mê mẩn, thậm chí còn ví von

Buổi ra mắt phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập vừa qua đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Xuất hiện tại sự kiện, sao nhí đình đám ngày nào - Huỳnh Hạo Khang nhanh chóng trở thành tâm điểm chiếm trọn spotlight của thảm đỏ. Không ai ngờ rằng cậu bé An chân chất, mộc mạc thuở nào trong Đất Rừng Phương Nam nay đã dậy thì thành một anh chàng điển trai, khí chất ngút ngàn.

Hạo Khang tại premiere Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. (Nguồn: TikTok)

Có mặt tại sự kiện, Hạo Khang diện một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen thanh lịch. Dù outfit đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo cùng bờ vai phổng phao ở tuổi 16. Gương mặt sáng ngời, khung xương hàm nam tính cùng nụ cười tươi càng khiến Hạo Khang thêm phần lãng tử, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vẻ ngoài điển trai của Hạo Khang còn được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với hai đỉnh lưu Hoa ngữ nổi tiếng là Trương Lăng Hách và Lý Hiện. Nhiều netizen không tiếc lời khen ngợi gương mặt của sao nhí Việt Nam thậm chí còn có phần thanh tú, cuốn hút hơn cả các nam thần xứ Trung. Visual "hiếm có khó tìm" này của Hạo Khang được ví như việc "đãi cát tìm vàng" của màn ảnh Việt, hứa hẹn một tiềm năng để trở thành thế hệ mỹ nam hàng đầu Vbiz trong tương lai.

Bình luận của netizen: - Bé An ngày nào nay thành nam thần thật rồi - Nét của bạn này mang chút phong trần, u buồn giống Lý Hiện nhưng đường nét lại thanh tú kiểu Trương Lăng Hách - Đẹp hơn Trương Lăng Hách nha - Cười cái chấn động liền - Nhìn giống Lý Hiện nhỉ, tương lai khéo còn đẹp trai hơn Lý Hiện

Visual được cho là đẹp hơn Trương Lăng Hách (tri) và Lý Hiện (phải). (Ảnh: TikTok)

Sinh năm 2010, Huỳnh Hạo Khang dù mới bước sang tuổi 16 nhưng đã dắt túi nhiều bộ phim nổi tiếng. Dù còn trẻ nhưng cậu đã bỏ túi 2 dự án điện ảnh đạt mốc hơn trăm tỷ là Đất Rừng Phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn Âm Hồn (106 tỷ đồng). Sau đó, Hạo Khang tiếp tục khẳng định năng lực qua bộ phim Con Kể Ba Nghe (2026) đóng cùng Kiều Minh Tuấn.

Đất Rừng Phương Nam. (Ảnh: NSX)

Con Kể Ba Nghe. (Ảnh: NSX)

Sắp tới, Hạo Khang trở lại màn ảnh rộng trong dự án phim hài - gia đình Quý Tử Vượt Giàu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện "dở khóc dở cười" của cặp vợ chồng giàu có Diệp - Phát (Thu Trang và Tiến Luật) quyết định lập kế hoạch "giả nghèo giả khổ" để nuôi dạy con trai thành tài. Trong phim, Hạo Khang đảm nhận vai người con trai Phú Quý ở giai đoạn trưởng thành. Vai diễn này đòi hỏi cậu phải lột tả được những thay đổi tâm lý phức tạp cùng sự nổi loạn, bứt phá của tuổi mới lớn khi phát hiện ra những bí mật "động trời" của cha mẹ, sẽ được khởi chiếu ngày 28/8 này.

Quý Tử Vượt Giàu. (Ảnh: NSX)