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Nhà vừa rút nước sau trận ngập, tôi dọn đống vải bẩn thì nhặt được chiếc túi đỏ: Mở ra, cả nhà chết lặng vì suýt vứt bỏ cả gia tài

Thanh Uyên
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Tôi hoảng hốt gọi chồng lại. Anh cũng ngơ ngác...

Nhà tôi vừa trải qua một trận ngập khá nặng. Nước rút ra đến đâu thì vợ chồng tôi dọn dẹp đến đó. Đồ đạc trong nhà gần như thứ gì cũng lấm lem bùn đất, quần áo, chăn màn, vải vóc ngâm nước lâu ngày bốc mùi rất khó chịu. Việc dọn dẹp cực kỳ vất vả, nhiều thứ hỏng hẳn phải bỏ đi.

Hôm đó, tôi ngồi phân loại một đống vải bẩn ở góc nhà. Vì nước ngập cao nên mọi thứ bị xô lệch, chẳng còn nằm đúng chỗ cũ. Tôi vừa nhặt từng thứ lên vừa kiểm tra lại, thứ nào còn dùng được thì giặt, thứ nào quá bẩn hoặc hỏng thì cho vào túi rác.

Đang làm thì tôi nhìn thấy một góc màu đỏ sẫm lẫn dưới đống vải. Lúc kéo ra, tôi mới nhận ra đó là một chiếc túi nhung đỏ nhỏ, bên ngoài đã bám đầy cặn đất bẩn.

Tôi mở ra kiểm tra và chết lặng. Bên trong là nhiều nhẫn vàng được bọc khá cẩn thận, đếm ra được tròn 3 cây vàng.

Tôi hoảng hốt gọi chồng lại. Anh cũng ngơ ngác, nói chưa từng thấy chiếc túi này. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau một lúc, chẳng ai biết số vàng từ đâu ra. Tôi còn nghĩ có khi nào nhà mình cất thứ gì mà cả hai đều quên mất không?

Nhìn đống vải bẩn bên cạnh, tôi rùng mình. Nếu tôi không có thói quen kiểm tra lại từng thứ trước khi cho vào túi rác, có lẽ chiếc túi nhung đã bị vứt đi. Chỉ cần tôi sơ ý một chút, 3 cây vàng có thể đã nằm trong thùng rác mà chẳng ai hay biết.

Mãi sau, khi mẹ chồng từ nhà bác cả trở về, mọi chuyện mới sáng tỏ.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Do nhà tôi ngập, mẹ chồng sang nhà bác cả ở tạm mấy hôm. Vừa về đến nơi, thấy vợ chồng tôi đang dọn dẹp, bà lập tức hỏi tôi có nhìn thấy một chiếc túi nhung đỏ không? Bà nói đã tìm nó từ sáng mà không thấy, trong lòng sốt ruột vô cùng.

Tôi mang chiếc túi ra hỏi có phải của bà không? Mẹ chồng vừa nhìn thấy đã thở phào, lấy vàng ra kiểm tra từng chiếc.

Lúc ấy tôi mới biết đó là số vàng bà dành dụm suốt nhiều năm. Bà vốn ít khi kể chuyện tiền bạc với con cái, cũng chẳng nói mình có bao nhiêu vàng. Vì sợ nước ngập làm hỏng đồ đạc, trước khi đi bà đã cất túi vàng vào một chỗ kín trong đống vải, nghĩ rằng sẽ an toàn. Không ngờ nước tràn vào làm mọi thứ xáo trộn.

Nghe mẹ chồng kể, tôi bỗng thấy lạnh cả người. Nếu hôm ấy tôi không kiểm tra đống vải mà cứ gom tất cả vào túi rác, không biết đến bao giờ bà mới phát hiện mất vàng. 3 cây vàng không phải một khoản nhỏ. Với người đã cả đời chắt chiu như mẹ chồng tôi, đó có lẽ là tài sản bà nâng niu nhất. Tôi nghĩ nếu mất thật, có khi bà sẽ mất ăn mất ngủ, tiếc đến đau lòng.

Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Có khi nào mẹ chồng còn giấu một số của cải khác mà tôi không biết không? Tôi có nên động viên và khuyên nhủ bà để bà đưa mình giữ giúp tài sản không?

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Tags

tài sản

mẹ chồng

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