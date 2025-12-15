Nhà vô địch ASIAD của Việt Nam: "Ra SEA Games ai chẳng muốn HCV, muốn bắn điểm 10, nhưng…"

“Thi đấu thì ai cũng muốn có huy chương, ai cũng mong bắn được điểm 10. Nhưng huy chương thì chỉ có 3 cái thôi. Nhiều khi mọi thứ còn cần thêm may mắn nữa. Quan trọng là mình cứ cố gắng trước đã. Đối thủ cố 10 thì mình cố 11”, Phạm Quang Huy trả lời phỏng vấn vào trưa nay (15/12).

Phạm Quang Huy giành được 1 HCB sau 2 nội dung thi đấu.

Nhà vô địch ASIAD 2022 đã trải qua 2 nội dung nhưng chưa thể giành được HCV tại SEA Games 33. Ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi cá nhân, Phạm Quang Huy vượt qua vòng loại nhưng xếp cuối ở chung kết.

Đến trưa nay, anh cùng Trịnh Thu Vinh vào đến chung kết 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nhưng chịu thất bại 17-9 trước cặp VĐV Indonesia.

“Tôi và Thu Vinh từ đầu trận đến gần cuối về cơ bản đều giữ được phong độ ổn định, tuy nhiên đội bạn thực sự quá mạnh, bắn được rất nhiều điểm 10 đẹp. Chúng tôi cố gắng duy trì để kéo được đến ván cuối nhưng lại chưa giữ được tinh thần cho lắm, bởi bị đội bạn bỏ hơi xa một chút.

Hai bạn Indonesia này chúng tôi đã biết họ cũng lâu rồi và khá ngạc nhiên khi họ tiến bộ như vậy. Mong là tương lai có thể đối đầu với họ nhiều nữa và học hỏi thêm. Thực sự họ bắn rất tốt”, Phạm Quang Huy chia sẻ.

Thu Vinh và Quang Huy thi đấu đầy nỗ lực nhưng đối thủ Indonesia đã xuất sắc hơn.

Xạ thủ quê Hải Phòng nói thêm: “Tôi đã thi đấu 2 nội dung rồi và còn 1 nội dung nữa. Tôi đánh giá mình cũng thi đấu khá ổn, tuy có những lúc chưa được bằng lúc trước. Nhưng thể thao là vậy mà, mình chỉ còn cách là cố gắng hết sức thôi.”

“Ở phần thi hôm qua tôi chưa thể hiện tốt lắm. Sau đó bố mẹ, HLV đều có lời khuyên, trong đó quan trọng nhất là phải tập trung vào việc của mình. Thi đấu không phải lúc để chỉnh sửa, thể hiện gì, mà là nơi kiểm tra xem kết quả tập luyện. Tuy nhiên trong thể thao nói chung và bắn súng nói riêng, câu chuyện vẫn hay được nói đến là tâm lý. Hi vọng mình có thể cải thiện được để có được kết quả tốt hơn”.

Phạm Quang Huy kết lại: “Với tôi ở SEA Games hay ASIAD thì cuộc thi nào cũng chỉ có mình và khẩu súng, cùng lắm thì ra sân chơi lớn hơn thì có những VĐV đẳng cấp cao hơn chẳng hạn. Tôi thấy mình cần tập trung, gạt bỏ những áp lực để thi đấu tốt hơn.

Mục tiêu của chúng tôi trong tương lai tất nhiên là giành vé dự Olympic. Từ giờ đến lúc đó còn hơn 2 năm nữa. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng tích lũy thành tích để đạt được mục tiêu này”.