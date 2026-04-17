Nhà Văn Toàn dựng rạp cưới linh đình gây chú ý, cô dâu là "em gái hot nhất làng bóng đá"

Ngày 17/4, không khí ở nhà của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tại quê hương Hải Phòng đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Gia đình nam cầu thủ đang tất bật tổ chức lễ cưới cho cô em gái xinh đẹp Nguyễn Nụ – một trong những em gái hot nhất làng bóng đá Việt.

Ngay từ mấy ngày trước, những hình ảnh về không gian tiệc cưới đã được hé lộ, khiến dân tình không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi và sự đầu tư bài bản của gia đình "chủ tịch" Văn Toàn dành cho ngày trọng đại của con gái út.

Gia đình Văn Toàn tổ chức đám cưới cho em gái Nguyễn Nụ lên xe hoa

Nguyễn Nụ nổi tiếng với hội fan bóng đá khi là em gái của tiền đạo Văn Toàn, lại sở hữu visual xinh đẹp

Không gian lễ cưới được dựng trên khu đất gần nhà Văn Toàn ở Hải Phòng với quy mô ấn tượng. Đám cưới sử dụng tông màu đỏ và kem sang trọng làm chủ đạo. Sân khấu chính được trang trí bằng những dải lụa mềm mại cùng hàng ngàn bông hồng đỏ rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.

Những dàn đèn chùm pha lê và hệ thống đèn led được lắp đặt dày đặc dọc lối đi, hứa hẹn một đêm tiệc lung linh dưới ánh đèn. Dọc lối vào là những tấm ảnh cưới khổ lớn của cô dâu Nguyễn Nụ và chú rể, khoe trọn visual "trai tài gái sắc".

Nguyễn Nụ từ lâu đã là cái tên quen thuộc đối với cộng đồng fan bóng đá Việt Nam. Không chỉ được biết đến là em gái của cầu thủ nổi tiếng Văn Toàn, cô nàng còn sở hữu sức hút riêng nhờ ngoại hình nổi bật. Nguyễn Nụ sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ. Cô luôn xuất hiện với thần thái tự tin và gu thời trang trẻ trung, sành điệu.

Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng em gái Văn Toàn lại có vóc dáng cực phẩm với vòng eo thon gọn, không thua kém gì các hot girl đình đám. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhận được lượng tương tác khủng, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút.

Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, Văn Toàn chắc chắn không thể vắng mặt trong ngày vui của em gái mình. Anh chàng từng gây sốt cõi mạng, được gọi là "anh trai quốc dân" khi không ngần ngại chuyển khoản cho em gái tiền tiêu vặt, mua vé concert hay những món quà giá trị cho Nguyễn Nụ. Vốn nổi tiếng là người anh yêu thương em hết mực, fan đang rất tò mò về món quà "khủng" mà chàng tiền đạo sẽ dành tặng cho Nguyễn Nụ trong ngày xuất giá.

Bên cạnh đó, dàn khách mời là các ngôi sao nổi tiếng của Đội tuyển Việt Nam và người thân cũng được dự đoán sẽ có mặt để chúc phúc cho cặp đôi và chung vui cùng gia đình Văn Toàn, biến lễ cưới trở thành một buổi họp mặt thân mật của giới bóng đá.