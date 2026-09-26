Nhà tuyển dụng: "Đi công tác cùng đồng nghiệp nữ nhưng khách sạn chỉ còn 1 phòng thì sao?" - Chàng trai trả lời khiến nữ CEO đỏ mặt

Đối mặt với câu hỏi tuyển dụng khó xử, chàng trai này vẫn bình tĩnh đưa ra câu trả lời đầy ấn tượng.

Phỏng vấn là quá trình nhà tuyển dụng tìm hiểu về chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực và tố chất của ứng viên thông qua những câu hỏi và câu trả lời. Trong đó, phẩm chất và cách ứng xử của một người vốn là những điều khó có thể đánh giá chỉ qua vài câu hỏi thông thường. Vì vậy, không ít nhà tuyển dụng đưa ra những tình huống giả định để kiểm tra cách ứng viên suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề.

Trong một buổi phỏng vấn tại một công ty nọ, nữ giám đốc trực tiếp đưa ra một câu hỏi khá oái oăm: "Giả sử bạn đi công tác cùng một đồng nghiệp nữ, đến khách sạn thì phát hiện chỉ còn đúng một phòng tiêu chuẩn. Bạn sẽ xử lý thế nào?".

Ứng viên đầu tiên là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Có vẻ muốn thể hiện khả năng suy luận cùng kinh nghiệm của mình, anh trả lời: "Trước tiên tôi sẽ phân tích tại sao lại xảy ra tình huống này. Nếu phòng khách sạn do đồng nghiệp nữ đặt trước thì có thể cô ấy có tình cảm với tôi. Nếu vậy thì cứ thuận theo tình hình thôi".

Nghe đến đây, nữ giám đốc khẽ nhíu mày. Người này đúng là có trí tưởng tượng đi hơi xa.

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Ứng viên thứ hai là một chàng trai trông khá chững chạc. Anh trả lời khá thản nhiên: "Trường hợp này cũng đâu có hiếm. Chỉ còn một phòng thì hai người ở chung cũng được, có gì mà phải quá khắt khe? Tôi có thể ngủ dưới đất, mỗi người một chỗ, không ảnh hưởng gì đến nhau, lại còn giúp công ty tiết kiệm chi phí. Chỉ cần trong lòng trong sáng thì cần gì phải suy nghĩ nhiều?".

Nữ giám đốc nghe xong chỉ im lặng.

Lượt thứ 3 là một anh chàng trẻ măng, có vẻ mới bước chân vào thị trường lao động. Trước câu hỏi có phần bất ngờ, anh suy nghĩ khá lâu rồi dè dặt trả lời: "Tôi còn trẻ, nên tôi nghĩ mình cần tôn trọng đồng nghiệp nữ. Tôi sẽ nhường phòng cho cô ấy, còn mình tìm một quán Internet để thức cả đêm, sáng hôm sau vẫn có thể đi làm".

Nữ giám đốc thầm nghĩ: "Cậu nhóc này thật thà đấy, nhưng thức trắng cả đêm thì hôm sau lấy đâu ra tinh thần làm việc?".

Ứng viên thứ tư là một chàng trai trẻ khác, vừa tốt nghiệp đại học. Nghe xong câu hỏi, anh ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Sao có thể trùng hợp đến mức đó được ạ?".

Nữ giám đốc khẳng định: "Đúng là khách sạn chỉ còn một phòng".

Chàng trai mỉm cười: "Vậy tôi sẽ mở điện thoại lên, tìm những khách sạn gần đó xem còn phòng không. Nếu tìm được khách sạn có hai phòng thì chúng ta đổi khách sạn. Hoặc cũng có thể nhường phòng này cho đồng nghiệp nữ, còn tôi tìm một khách sạn khác. Đây đâu phải vấn đề quá phức tạp, tại sao phải suy nghĩ theo hướng khác?".

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Câu trả lời khiến nữ giám đốc đỏ mặt. Sau đó, nữ giám đốc được cho là đã tuyển chàng trai 9X này. Lý do được đưa ra là vì anh không mắc vào cái "bẫy" của câu hỏi tình huống, cũng không mất thời gian tranh luận xem hai người khác giới có nên ở chung phòng hay không. Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách giải quyết nó.

Câu chuyện trên cũng gợi ra một bài học khá thú vị trong công việc. Khi gặp một tình huống khó xử, điều quan trọng không phải lúc nào cũng là đưa ra một câu trả lời thật "cao siêu", mà trước hết cần xác định vấn đề thực sự nằm ở đâu. Đôi khi chúng ta tự đặt ra quá nhiều giả định, rồi mất thời gian tranh luận về những điều chưa chắc đã xảy ra, trong khi phương án xử lý lại rất đơn giản.

Với những câu hỏi tình huống trong công việc, thay vì vội vàng lựa chọn giữa những đáp án được đặt sẵn, có thể thử lùi lại một bước và nhìn xem còn giải pháp nào khác hay không. Tư duy linh hoạt, khả năng xử lý vấn đề và cách giữ bình tĩnh trước một câu hỏi bất ngờ cũng là những điều nhà tuyển dụng có thể quan sát được qua một tình huống tưởng như rất đời thường.