Theo báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình), nhà trường khẳng định người xuất hiện trong clip không phải hiệu trưởng, không phải cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục; đồng thời chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Căn cứ thời gian hiển thị trên các đoạn clip, sự việc được cho là xảy ra trong năm 2024 và đầu năm 2025, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Hình ảnh cho thấy phòng làm việc trong clip cũng không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

Đối với clip nhạy cảm đang lan truyền, Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ.

Hình ảnh "nhạy cảm" được cho là của một thầy giáo tại Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình). (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, liên quan đến vụ việc, sáng 10/11, trao đổi với Thời báo VTV, đại diện nhà trường xác nhận đã tiếp nhận thông tin về clip đang phát tán trên mạng xã hội và cho biết đang trong quá trình xem xét, xác minh hình ảnh nói trên.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Sở cũng đã đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là lãnh đạo một trường THPT dân lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, có hành vi không chuẩn mực trong phòng làm việc. Sự việc lập tức dấy lên nhiều băn khoăn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Dưới các bài đăng, phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật, đây là hành vi phản cảm, làm tổn hại hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh nội dung clip, người phát tán, cũng như nguồn gốc và thời điểm xảy ra vụ việc. Khi có kết quả, địa phương sẽ xử lý theo quy định.

Lãnh đạo xã thông tin thêm, người đàn ông xuất hiện trong clip được cho là ông N.V.Đ., Chủ tịch HĐQT một trường THPT trên địa bàn.