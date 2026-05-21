Phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, công trình này chắc chắn không chỉ đơn thuần là một phòng khiêu vũ hay khu văn phòng thông thường.

Thông qua bài phát biểu chi tiết cùng phần hỏi đáp của ông Trump, trang The War Zone đã bóc tách và làm rõ hơn về các tính năng an ninh, quân sự cũng như mức độ kiên cố đặc biệt của công trình này. Điều đáng chú ý là dù mang cái tên rất mềm mại – “phòng khiêu vũ”, thực chất đây lại là một pháo đài bất khả xâm phạm với nhiều khả năng chuyên biệt, thậm chí có phần khó hiểu.

Dự án trăm triệu USD và "mê cung" ngầm bí ẩn

Việc công trình này vừa đóng vai trò cơ sở quân sự – an ninh, vừa thực hiện chức năng của một phòng khiêu vũ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đề nghị Quốc hội cấp thêm gói tài trợ 1 tỷ USD cho Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Trong số này, khoảng 220 triệu USD sẽ được dành riêng cho cơ sở mới, phần còn lại dùng để tăng cường bộ máy an ninh cho toàn bộ khu phức hợp Nhà Trắng. Trước đó, tổng chi phí xây dựng phòng khiêu vũ từng được ước tính khoảng 400 triệu USD.

Ông Trump cũng từng tuyên bố rằng các nhà tài trợ tư nhân sẽ chi trả cho dự án này — một chi tiết tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Lần gần nhất một khu hầm trú ẩn quy mô lớn được xây dựng dưới khuôn viên Nhà Trắng là khoảng 15 năm trước, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi đó, một dự án bí mật đã tạo ra cơ sở ngầm đồ sộ, được cho là sâu tới 5 tầng bên dưới Bãi cỏ phía Bắc.

Công trình này lớn và phức tạp hơn nhiều so với Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống (PEOC) nằm dưới Cánh Đông cũ — nơi có lịch sử từ thời Thế chiến II và trở nên nổi tiếng sau sự kiện 11/9.

Hình ảnh mô phỏng phòng khiêu vũ. Ảnh: Nhà Trắng

Sau những bài học từ phản ứng chưa hiệu quả trong cuộc khủng hoảng 11/9, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Nhà Trắng cũng liên tục được nâng cấp dưới thời Tổng thống George W. Bush và các giai đoạn sau đó.

Hiện nay, khi Cánh Đông đã bị phá bỏ, trung tâm PEOC lịch sử có lẽ cũng không còn tồn tại. Thay vào đó, một mê cung không gian ngầm với quy mô lớn hơn rất nhiều đang được hình thành.

Các khu vực ngầm sâu này nhiều khả năng sẽ chiếm phần lớn diện tích bên dưới tòa nhà phòng khiêu vũ khổng lồ mới. Thay vì một hầm trú bom thông thường, nó giống một tòa nhà văn phòng ngầm nhiều tầng hơn.

Lá chắn 6 tầng hầm: Từ bệnh viện quân y đến trung tâm chỉ huy

Trong lúc đứng trước phần móng công trình giữa tiếng máy móc thi công vang khắp nơi, ông Trump đã mô tả với báo giới về những gì đang được xây dựng bên dưới phòng khiêu vũ. Một số chi tiết từng được nhắc tới nhưng chưa rõ ràng, trong khi một số khác hoàn toàn mới.

Theo ông Trump, bên dưới công trình sẽ bao gồm:

Bệnh viện quân sự hiện đại, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Các cơ sở nghiên cứu chuyên biệt (hiện chưa rõ thuộc Cơ quan Mật vụ, quân đội hay phục vụ mục đích khác).

Phòng họp và các khu chức năng tối mật dành riêng cho quân đội.

Ông Trump cho biết phòng khiêu vũ thực chất là một “lá chắn” bảo vệ toàn bộ các khu vực nhạy cảm này. Ông nhấn mạnh công trình được xây sâu khoảng 6 tầng và khẳng định: "Phần bên dưới phức tạp hơn nhiều so với phần bên trên".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về phòng khiêu vũ. Ảnh: Nhà Trắng

"Đế chế drone" trên mái nhà và hệ thống phòng thủ độc nhất

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ thêm về các tính năng phòng thủ chủ động và thụ động của khu vực này, bao gồm:

Khả năng chống máy bay không người lái (drone): Với tuyên bố nếu drone lao vào thì "nó sẽ bật ra mà không gây ảnh hưởng gì".

Khả năng chống tên lửa tối tân.

“Khả năng bắn tỉa tuyệt vời”: Bổ trợ cho các đội chống bắn tỉa của Mật vụ Mỹ luôn túc trực trên mái Nhà Trắng.

Mái nhà tiêu chuẩn quân sự với tầm quan sát 360 độ bao quát toàn bộ thủ đô Washington D.C.

Phần gây chú ý nhất là khi ông Trump nói mái nhà sẽ có "khả năng chứa số lượng máy bay không người lái khổng lồ". Sau đó, ông tiếp tục mô tả nơi này như một “cảng máy bay không người lái”, đủ sức bảo vệ toàn bộ Washington và khẳng định có thể triển khai số lượng drone “không giới hạn” tại đây.

Ông cho biết các hệ thống dưới tầng ngầm của công trình sẽ được kết nối thẳng lên mái để phục vụ việc điều khiển drone và tên lửa.

Pháo đài kiên cố nhất lịch sử Nhà Trắng vận hành ra sao?

Vậy thực chất những tuyên bố của ông Trump đang hướng tới điều gì?

Trước hết, có thể thấy đây sẽ là công trình kiên cố nhất trong khuôn viên Nhà Trắng, vượt xa các công trình hiện có. Từ cửa sổ tới tường bao, mọi thứ đều được gia cố ở mức chưa từng có nhằm chống lại nhiều hình thức tấn công khác nhau.

Ngoài hệ thống phòng thủ thụ động, công trình còn được trang bị các năng lực phòng thủ chủ động để duy trì hoạt động an toàn ngay cả trong tình huống ngặt nghèo nhất. Rõ ràng, mối đe dọa từ máy bay không người lái đã trở thành bài toán lớn đối với an ninh Mỹ trong nhiều năm qua.

Dựa trên mô tả của ông Trump, nơi này còn đóng vai trò như một trung tâm phòng thủ chủ động với hệ thống phòng không đặt trên mái. Những hệ thống này không chỉ bảo vệ cục bộ mà còn có khả năng phòng thủ khu vực ở mức độ nhất định. Đây cũng là lý do các drone đánh chặn (loại chuyên dùng để tiêu diệt drone khác) được xem là phù hợp nhất với yêu cầu bảo vệ Nhà Trắng. Một số loại sử dụng đầu đạn, số khác đâm trực diện hoặc vô hiệu hóa mục tiêu bằng xung điện và các công nghệ phi truyền thống.

Hiện nay, năng lực đánh chặn drone đang được quân đội Mỹ mở rộng nhanh chóng để bảo vệ các căn cứ quân sự và tàu chiến. Chúng đã chứng minh hiệu quả thực chiến cao trong việc đối phó các cuộc tấn công từ Iran, cũng như chống lại các đợt drone Shahed của Nga tại chiến trường Ukraine.

Công trình xây dựng phòng khiêu vũ dự kiến của Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Vì vậy, mái của phòng khiêu vũ mới có thể sẽ trở thành một trung tâm phòng không quy mô lớn. Ngoài drone đánh chặn, nơi này còn có thể triển khai:

Hệ thống tác chiến điện tử.

Vũ khí năng lượng định hướng (laser).

Tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm xa.

Thực tế, trên mái Nhà Trắng đã có hệ thống tên lửa Avenger sử dụng tên lửa FIM-92 Stinger được triển khai ngay sau sự kiện 11/9. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ này sẽ được mở rộng đáng kể với công trình mới. Hiện tại, Washington cũng là khu vực duy nhất tại Mỹ có mạng lưới tên lửa phòng không thường trực với hệ thống NASAMS bố trí quanh thủ đô.

Tuy vậy, việc phóng tên lửa mang đầu đạn nổ trên bầu trời thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các giải pháp công nghệ mới như drone đánh chặn hay tác chiến điện tử. Ông Trump cũng ẩn ý rằng một số hệ thống phòng thủ có thể được cất giữ bí mật dưới tầng hầm và chỉ đưa lên mái nhà khi cần thiết. Nếu điều này chính xác, công trình khả năng cao sẽ sở hữu cơ chế nâng chuyên dụng để triển khai nhanh các tổ hợp phòng không tùy theo mức độ đe dọa.

Cuối cùng, phần ngầm của phòng khiêu vũ sẽ là nơi đặt các khu vực chỉ huy, kiểm soát, huấn luyện, trung tâm máy tính, hệ thống liên lạc vệ tinh và nhiều hạ tầng cốt lõi khác. Tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu tối thượng: duy trì hoạt động liên tục của chính phủ — chức năng cốt lõi của Cơ quan Mật vụ Mỹ và Văn phòng Quân sự Nhà Trắng. Với quy mô khổng lồ như hiện tại, cơ sở này nhiều khả năng vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục nâng cấp và mở rộng trong tương lai.