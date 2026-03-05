HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nha Trang: Một người đàn ông tử vong với vết thương trên cổ

K. Nam |

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông với vết thương trên cổ được xác định đã tử vong tại phường Tây Nha Trang.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang ngày 5-3 cho hay công an phường này đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong ở đường Lương Định Của.

Theo thông tin ban đầu, khoảng rạng sáng nay người dân phát hiện một người đàn ông - mặc áo ấm, quần lửng nằm bất động ở vỉa hè đường, phần cổ có vết máu chảy dài - liền báo cho công an phường.

Nha Trang phát hiện người đàn ông tử vong với vết thương cổ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, xác định người này đã tử vong. Cổ nạn nhân có một vết thương lớn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Công an tỉnh Khánh Hoà

vết thương cổ

