Nhà Trắng dọa kiện đài CBS nếu cắt xén cuộc phỏng vấn Tổng thống Trump

Theo New York Times, ngay sau khi ông Trump kết thúc buổi ghi hình cuộc phỏng vấn dài khoảng 13 phút với người dẫn chương trình CBS Evening News Tony Dokoupil - được phát sóng trong tuần này - bà Leavitt đã tiếp cận nhà báo và ê-kíp để truyền đạt thông điệp trực tiếp từ Tổng thống.

“Ông ấy nói: ‘Hãy đảm bảo các anh không cắt băng, hãy chắc chắn rằng cuộc phỏng vấn được phát đầy đủ’. Nếu không phát đầy đủ, chúng tôi sẽ kiện các anh tới cùng” , bà Leavitt cho biết.

Về phần mình, ông Dokoupil nói ê-kíp CBS vốn dự định công bố toàn bộ nội dung phỏng vấn ngay từ đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 7 năm ngoái, Paramount Skydance - công ty sở hữu CBS - đồng ý chi trả 16 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do ông Trump khởi xướng. Khi đó, ông Trump cáo buộc CBS xuyên tạc quan điểm của mình và biên tập không đúng cách một cuộc phỏng vấn với bà Kamala Harris, khi đó là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Sau thỏa thuận này, CBS bổ nhiệm một thanh tra độc lập mới là Bari Weiss, cựu Tổng biên tập CBS News và nguyên Giám đốc Viện nghiên cứu Hudson. Bà Weiss cũng là người sáng lập tờ Free Press.

Trước đó BBC từng xin lỗi ông Donald Trump vì cách biên tập một phần bài phát biểu của ông trong chương trình điều tra Panorama, tập phim tài liệu "Trump: A Second Chance?" được phát sóng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Trong đoạn được chỉnh sửa, ba phần rời rạc của bài phát biểu bị ghép lại, khiến nó có vẻ như ông Trump kêu gọi ủng hộ “hành động bạo lực” trước Điện Capitol - điều ông và nhiều người coi là sai lệch.

BBC thừa nhận đây là “sai lầm trong đánh giá” và đã gửi thư xin lỗi cá nhân tới Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố sẽ không phát sóng lại chương trình đó ở bất cứ nền tảng nào của mình.

Dù xin lỗi, BBC vẫn bác bỏ yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD của ông Trump và khẳng định không có cơ sở pháp lý cho một vụ kiện về tội phỉ báng. Điều này khiến tranh cãi tiếp tục leo thang, dẫn đến hai lãnh đạo cấp cao của đài từ chức, đặt ra nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn biên tập và tính trung lập ở một trong những hãng truyền thông lớn nhất thế giới.