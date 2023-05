Nhà Trắng công bố đầu tư 140 triệu USD nghiên cứu AI

Trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh minh họa: CCO

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hạn chế rủi ro bảo mật liên quan đến AI trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Theo thông báo của Nhà Trắng, kinh phí cho các trung tâm nghiên cứu nói trên sẽ do Quỹ Khoa học quốc gia tài trợ. Số trung tâm nghiên cứu AI trên toàn nước Mỹ sẽ tăng lên tổng cộng 25 cơ sở. Nhà Trắng sẽ ban hành các chỉ dẫn sử dụng cho các cơ quan chính phủ. Các công ty phát triển AI cũng dự kiến nhất trí cho rà soát các sản phẩm của họ tại Hội nghị an ninh mạng DEF CON vào tháng 8 tới.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo bắt đầu gây xáo trộn cuộc sống hằng ngày khi nhiều hình ảnh và video giả mạo cũng như văn bản do robot tạo ra, gây ra mối lo ngại từ an ninh quốc gia đến thông tin sai lệch. Nền chính trị của Mỹ phần nào cũng bị tác động. Cuối tháng 4 vừa qua, đảng Cộng hòa đã công bố video do AI tạo ra nhằm hưởng ứng nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Bản thân Tổng thống Biden cũng cho rằng AI có thể là mối nguy hiểm. Phát biểu trước Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ, Tổng thống Biden nhấn mạnh các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi tung ra thị trường.

Nhà Trắng hiện ưu tiên giải quyết các vấn đề về AI. Năm ngoái, chính quyền Mỹ công bố "Kế hoạch chi tiết cho Dự luật về quyền AI", sau đó đề ra kế hoạch lập một nguồn tài nguyên quốc gia về nghiên cứu AI. Tháng 2 năm nay, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn sự thiên vị và phân biệt đối xử trong các công nghệ ngay từ khi mới hình thành.