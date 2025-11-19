Nhà Trắng âm thầm bàn với Nga về kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong dịp gặp thượng đỉnh ở Alaska. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin, kế hoạch mới là lộ trình gồm 28 điểm, dựa trên kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza mà Tổng thống Trump đã đưa ra.

Tương tự kế hoạch Dải Gaza, đề xuất mới sẽ bao gồm các nội dung “hòa bình ở Ukraine, các bảo đảm an ninh cho Ukraine, an ninh tại châu Âu và tương lai quan hệ giữa Mỹ với Nga và Ukraine”.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là người đang dẫn dắt quá trình xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev”.

Một quan chức Ukraine tiết lộ, ông Witkoff đã trao đổi về kế hoạch với ông Rustem Umerov - Cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, vào đầu tuần này tại Miami. Một quan chức Mỹ khác cũng nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu cung cấp thông tin sơ bộ cho các quan chức châu Âu về đề xuất mới.

Ngày 18/11, Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết Ukraine sẽ cố gắng “kích hoạt lại” tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

“Khi mọi chuyện đang diễn ra, điều quan trọng là cảm nhận được sự ủng hộ liên tục phía sau mình”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Madrid cùng Thủ tướng Tây Ban Nha.

Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông dự định sẽ bàn bạc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong ngày 19/11 về con đường mang lại “nền hòa bình công bằng” cho Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga vào mùa xuân năm 2022 và đầu năm nay, nhưng những nỗ lực đó không mang lại kết quả.

“Tôi nghĩ (cuộc gặp với Tổng thống Erdogan) sẽ đủ cho một cuộc thảo luận thực chất. Chúng tôi có một số lập trường và tín hiệu từ phía Mỹ”, ông Zelensky nói thêm, nhưng không giải thích cụ thể.