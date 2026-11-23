Chồng muốn đón mẹ lên sống cùng dù nhà thuê chỉ có một phòng ngủ, tôi phản đối đến mức hai vợ chồng suýt không nhìn mặt nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đón mẹ chồng lên thành phố lại có thể khiến cuộc hôn nhân của mình đứng trước sóng gió. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi, hiện thuê căn hộ khoảng 45 m2 ở Hà Nội. Cả hai đều đi làm, thu nhập không quá dư dả, mỗi tháng ngoài tiền sinh hoạt còn phải dành dụm một khoản để thực hiện ước mơ mua căn nhà đầu tiên.

Mẹ chồng tôi ở quê, bố chồng mất đã nhiều năm. Trước đây, bà sống cùng gia đình em trai chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những bất đồng trong sinh hoạt khiến bà thường xuyên gọi điện cho chồng tôi than thở. Bà nói con dâu út không hiểu mình, cơm nước không hợp khẩu vị, cháu nội cũng chẳng được gần gũi như mong muốn. Mỗi lần nghe mẹ khóc, chồng tôi lại buồn bã, có hôm ngồi thẫn thờ cả buổi tối.

Một hôm, anh bất ngờ đề nghị đón mẹ lên sống cùng lâu dài. Tôi sững người, bởi căn hộ chỉ có một phòng ngủ, cả nhà 3 người vẫn ngủ chung, còn phòng khách vừa là nơi ăn uống vừa là chỗ sinh hoạt. Nếu mẹ lên, bà sẽ phải ngủ ở đó. Tôi nhẹ nhàng đề xuất khuyên giải bà ở quê với gia đình chú út cho thuận tiện và thoải mái. Nhưng chồng tôi lắc đầu.

Tôi tiếp tục đề nghị chuyển sang căn hộ hai phòng ngủ, dù tiền thuê sẽ tăng thêm vài triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi lập tức phản đối, nói chúng tôi đang tiết kiệm mua nhà, không thể cứ có chuyện là tiêu thêm tiền. Anh còn trách tôi chỉ nghĩ đến sự thoải mái của bản thân, trong khi mẹ anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Câu nói ấy khiến tôi tổn thương. Tôi không muốn bỏ mặc mẹ, nhưng chẳng lẽ mong muốn có một không gian sống tử tế cũng là ích kỷ?

Cuối cùng, anh vẫn quyết định đưa mẹ lên sau một tuần. Ngày bà đến, tôi cố gắng chuẩn bị cơm nước chu đáo, dọn lại phòng khách và nhường chiếc giường gấp cho bà. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, những bất tiện bắt đầu xuất hiện. Bà không quen giờ giấc sinh hoạt của vợ chồng tôi, thường xuyên góp ý chuyện tôi cho con ăn uống, mặc quần áo hay để cháu xem tivi. Có lần, bà tự ý thay đổi lịch sinh hoạt của cháu khiến tôi phải xin nghỉ làm để đưa con đi khám vì bé bị rối loạn tiêu hóa.

Tôi cố nhẫn nhịn nhưng càng ngày càng mệt mỏi. Một tối, khi con đã ngủ, tôi nói với chồng rằng tình hình này không thể kéo dài. Anh nổi nóng, cho rằng tôi đang tìm cách đẩy mẹ anh đi. Hai người lời qua tiếng lại, tôi bật khóc, còn anh bỏ ra ngoài. Điều tôi không ngờ là mẹ chồng vẫn chưa ngủ. Bà đã nghe thấy toàn bộ cuộc tranh cãi ấy.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy chiếc giường gấp đã được thu dọn, hành lý của mẹ chồng đặt ngay ngắn cạnh cửa. Bà nói muốn về quê, không muốn vì mình mà vợ chồng tôi bất hòa. Chồng tôi vội vàng ngăn lại, còn tôi đứng chết lặng khi nghe bà nói: "Mẹ già rồi, chỉ muốn có người bên cạnh, nhưng mẹ không muốn trở thành gánh nặng của các con". Bà còn thú nhận những ngày ở nhà em trai, bà cũng từng cảm thấy mình không được cần đến, nên mới mong lên sống cùng con trai cả.

Tôi nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của bà, chợt thấy thương nhiều hơn là giận. Tôi nhận ra phía sau những lời phàn nàn đôi khi là nỗi cô đơn của một người già, nhưng sự thương yêu cũng không thể chỉ được đo bằng việc sống chung dưới một mái nhà. Tôi chủ động xin lỗi vì đã có lúc nói chuyện thiếu kiềm chế, rồi cùng chồng bàn lại phương án. Chúng tôi quyết định thuê cho bà một căn phòng nhỏ gần nhà, có đủ tiện nghi và không gian riêng. Vợ chồng tôi thay phiên qua ăn cơm, đưa bà đi khám, cuối tuần đón bà sang chơi với cháu.

Tháng đầu tiên, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ. Mẹ đôi lúc vẫn góp ý, tôi cũng có lúc chưa kiềm chế được cảm xúc. Nhưng thay vì tranh cãi, chúng tôi học cách nói chuyện thẳng thắn hơn. Chồng tôi cũng hiểu rằng chăm sóc mẹ không đồng nghĩa với việc phải đưa mẹ vào sống trong căn nhà chật chội bằng mọi giá. Còn tôi hiểu, người già đôi khi cần nhất không phải một căn phòng rộng, mà là cảm giác mình vẫn được con cái yêu thương và quan tâm. Tôi vẫn mong một ngày có căn nhà đủ rộng để cả gia đình quây quần, nhưng giờ đây, tôi biết rằng giữ được sự bình yên giữa những người thân cũng quan trọng chẳng kém việc có một mái nhà thuộc về mình.

(Tâm sự của độc giả)